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2 березня • оновлено в 17:29
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/ Політика

Пристайко відповів на чутки про відставку

1.6т
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Президент України Володимир Зеленський не обговорював із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком його відставку.

Про це розповів сам дипломат на брифінгу з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дев’ять місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу відновлюватиметься: ми продовжуємо працювати далі чи нам треба розійтися... Розмови, яка б сказала "слухай, давай ми завершуватимемо", поки що не було", – повідомив глава МЗС.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Також він підтвердив інформацію, що готується можлива відставка цілого Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Я думаю, що ми достатньо разів сказали, що готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, нас запросив президент Зеленський, і якщо в наших послугах більше немає необхідності, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: ніякої трагедії тут немає", – підкреслив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зізнався, що у нього були розбіжності з главою Офісу президента.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Комментарии на сайте не модерированы
кремль москва
кремль москва
а как старался дурачок, даже 9 мая запретил праздновать.
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