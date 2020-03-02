Президент України Володимир Зеленський не обговорював із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком його відставку.

Про це розповів сам дипломат на брифінгу з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дев’ять місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу відновлюватиметься: ми продовжуємо працювати далі чи нам треба розійтися... Розмови, яка б сказала "слухай, давай ми завершуватимемо", поки що не було", – повідомив глава МЗС.

Вадим Пристайко

Також він підтвердив інформацію, що готується можлива відставка цілого Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Я думаю, що ми достатньо разів сказали, що готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, нас запросив президент Зеленський, і якщо в наших послугах більше немає необхідності, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: ніякої трагедії тут немає", – підкреслив Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зізнався, що у нього були розбіжності з главою Офісу президента.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал