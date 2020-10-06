Пристайко про нову угоду між Україною і Британією: будете здивовані

Україна і Великобританія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон 7-8 жовтня.

Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. За його словами, документ буде схожий на угоду про асоціацію з Європейським союзом, і українці будуть йому здивовані.

"Величезний документ. Багато сотень сторінок. Думаю, публіка буде здивована, коли документ буде підписуватися лідерами. На столі ви побачите ось такого приблизно розміру папку паперів (високо піднімає руку, – ред.)", – сказав дипломат.

За його словами, в документі буде вирішуватися безліч питань, угода встановлює стратегічне партнерство.

"Це фактично угода про постійній політичній взаємодії і торгівлі. Ця угода приблизно така ж, як ми підписували асоціативну угоду з Європейським союзом", – пояснив він.

Пристайко визнав, що незадовільним поки залишається питання британських віз для українських громадян, але Лондон це визнає і найближчим часом міністри закордонних справ повинні обговорити це питання окремо.

"Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співпраці також чудовий фон для міграційної частини. Процес чутливий для внутрішньої політики як України, так і Великобританії. Але як мінімум ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Великобританії Роберт Бен Лоббан Уоллес запропонував керівництву Збройних сил України розгорнути будівництво ракетних катерів на одному з українських судноремонтних заводів.