Пристайко озвучив умови, за яких Україні краще відмовитися від Донбасу

Ексглава МЗС Вадим Пристайко вважає, що в разі "провалу" Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі.

Особливо необхідним такий крок буде в тому випадку, якщо на кону стоятиме західний вектор розвитку України, заявив дипломат в інтерв'ю "Європейської правді".

"А якщо ми на час відмовимося від переговорів про відновлення територіальної цілісності, розуміючи обмеженість наших можливостей, і вирішимо, що повернемося до цього пізніше? Ми ж по Криму фактично відмовилися", – сказав він, зазначивши, що не можна ставити за мету за будь-яку ціну повернути контроль на Донбасі.

Пристайко при цьому визнав, що ця ідея може бути сприйнята як "зрада", але підкреслив, що таке рішення допустиме лише на деякий час.

Він нагадав про рішення Західної Німеччини після війни: "Вони визнали: на цьому етапі ми не можемо об'єднатися, але ми залишаємося нацією, яка потім об'єднається".

"В історії взагалі ніколи не було постійних рішень... Але я думаю, що краще все-таки бути державою, народом. У нас в історії цього постійно не вистачало", – додав Пристайко.

Як писав OBOZREVATEL, на слова Пристайка вже відреагував глава МЗС України. Дмитро Кулеба заявив, що такі ідеї не відповідають офіційній позиції держави.

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