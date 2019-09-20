Пристайко озвучив "план Зеленського" щодо Донбасу: чого чекати

Україна планує відновити виплату пенсій жителям окупованого Донбасу і розширити список товарів, які можна перевозити з підконтрольної території.

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді". Дипломат зазначив, що це "план Зеленського" щодо відновлення зв'язків з українцями, які змушені жити в умовах окупації.

"Ми відновимо виплату пенсій. Ми відновили оплату послуг, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, списком того, що заборонено перевозити.

Це обов'язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", – розповів Пристайко.

Він зазначив, що так звана блокада буде знята, поки Україна не повернуть "націоналізовані" російськими найманцями підприємства.

"Але є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного споживання, для наших громадян... Ну і інші елементи – міст в Станиці Луганській, обмін полоненими і т.д. – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", – додав міністр.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Пристайко розповів, що Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмайера" до зустрічі в "нормандському форматі", однак перш на трьох ділянках фронту на Донбасі повинні бути розведені війська.

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