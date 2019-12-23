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23 грудня • оновлено в 13:05
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Пристайко озвучив "план максимум" щодо обміну полоненими з Путіним

1.2т
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Україна має намір доопрацьовувати списки осіб на обмін полоненими, тому що наразі узгоджена лише одна група.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу". "Ми справді розраховували на трохи більший прогрес у цьому питанні. Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати доопрацювати списки й забрати всіх, оскільки ми хочемо якомога більше людей повернути сім'ям до Нового року", – сказав він.

Крім того, Пристайко пояснив, що сторонам до проведення наступного "нормандського" саміту потрібно не тільки визначити три ділянки, але й здійснити розведення сил.

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Обмін полоненими

Обмін полоненими

"Кореспондент"

Так, під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення.

"Ми розраховуємо на те, що вони будуть оброблені. Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо", – сказав український міністр.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Обмін полоненими Відведення військ на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В будущем исчезновение Укрaины с политической карты мира историки будут объяснять так: "Умeрла от томительного ожидания российской оккупaции".
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