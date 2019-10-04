Пристайко оголосив про нову "українську формулу миру" для Донбасу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що команда президента Володимира Зеленського запропонувала свою формулу завершення війни на Донбасі.

План може стати заміною так званої "формули Штайнмаєра", яка викликала суспільний резонанс в Україні, заявив глава МЗС в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 жовтня.

"Треба мати українську формулу миру. Формула миру – це деоккупація і повернення мирного життя громадянам... Я вважаю, що наша формула миру повинна бути підтримана всередині країни", – сказав він.

Міністр підкреслив, що інші, так звані іноземні формули врегулювання конфлікту з Росією можуть призвести до капітуляції.

Вадим Пристайко Podrobnosti.ua

Нагадаємо, нещодавно Вадим Пристайко заявив, що новий етап обміну полоненими відбудеться вже наступного тижня, тобто з 7 жовтня.

Він також підкреслив, що Україна має не тільки план "А", але і секретний план "Б" щодо Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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