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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Пристайко оголосив про нову "українську формулу миру" для Донбасу

8.6т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що команда президента Володимира Зеленського запропонувала свою формулу завершення війни на Донбасі.

План може стати заміною так званої "формули Штайнмаєра", яка викликала суспільний резонанс в Україні, заявив глава МЗС в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 жовтня.

"Треба мати українську формулу миру. Формула миру – це деоккупація і повернення мирного життя громадянам... Я вважаю, що наша формула миру повинна бути підтримана всередині країни", – сказав він.

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Міністр підкреслив, що інші, так звані іноземні формули врегулювання конфлікту з Росією можуть призвести до капітуляції.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Podrobnosti.ua

Нагадаємо, нещодавно Вадим Пристайко заявив, що новий етап обміну полоненими відбудеться вже наступного тижня, тобто з 7 жовтня.

Він також підкреслив, що Україна має не тільки план "А", але і секретний план "Б" щодо Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Формула Штайнмаєра Новини Донбасу Міністерство закордонних справ України політика
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Мир Миру
Мир Миру
Формула миру без"ядерної України - ріст ВВП і ефективна боротьба з корупцією.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Когда уже заткнется эта пристайко!!!!!! Как же тошнит от этой зелёной ботвы (((
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Голованов Сергей, тошнит ? Выпей серной кислоты ! Ведь именно такой план у таких как ты по Донбассу: вытравим или отрежем ? Начинай с себя !
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Формула мира – это деоккупация и возвращение мирной жизни гражданам ..." Как охуительно просто и в то же время - гениально.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Аполлон Безобразов, имеешь другие соображения ? Почему не предложил ? Скорее всего соображать - не твой конёк, верно ?
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