Пристайко назвав альтернативу мінським угодам

Україні потрібно буде повертатися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо влада не досягне успіху на мінському майданчику.

Про це перед Інвестфорумом в Маріуполі заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає LIGA.net.

"Тобто, потрібна (буде) третя сила, яка зможе допомогти нам навести мир", - пояснив він.

Вадим Пристайко 24 канал

На питання, чи готовий президент Володимир Зеленський до зустрічі з лідером країни-окупанта Володимиром Путіним, глава МЗС сказав: "Я думаю, що так. Він говорив по телефону три рази. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, чого і як можна досягти" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках мінських угод українська сторона 29 жовтня почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.

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