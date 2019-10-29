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29 жовтня • оновлено в 14:25
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Пристайко назвав альтернативу мінським угодам

1.1т Читати матеріал російською

Україні потрібно буде повертатися до ідеї миротворчої місії ООН на Донбасі, якщо влада не досягне успіху на мінському майданчику.

Про це перед Інвестфорумом в Маріуполі заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає LIGA.net.

"Тобто, потрібна (буде) третя сила, яка зможе допомогти нам навести мир", - пояснив він.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

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"Маховик вже запущено!" Журналіст розніс відведення військ на Донбасі

На питання, чи готовий президент Володимир Зеленський до зустрічі з лідером країни-окупанта Володимиром Путіним, глава МЗС сказав: "Я думаю, що так. Він говорив по телефону три рази. Я впевнений, що він чітко усвідомлює, чого і як можна досягти" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках мінських угод українська сторона 29 жовтня почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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