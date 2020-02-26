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26 лютого • оновлено в 12:17
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Пристайко анонсував зустріч у "нормандському форматі": названі терміни

1.8т
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Через місяць планується проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в рамках форуму "Age of Crimea Forum 2020", що проходить в Києві в середу, 26 лютого, передає кореспондент OBOZREVATEL.

На зустрічі будуть обговорювати теми, які порушуватимуться під час "нормандського саміту" в квітні поточного року в Берліні, Німеччина.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"Ми плануємо провести зустріч міністрів закордонних справ цих чотирьох країн (Україна, Франція, Німеччина і Росія – Ред.) Для підготовки зустрічі в "нормандському форматіЦ ... Для цього зберемо міністрів Росії та Франції. Разом зустрінемося і зможемо зрозуміти, як ми просуваємося, що ми готуємо лідерам до зустрічі", – пояснив дипломат.

За словами Пристайко, на даний момент Росія не висувала вимог щодо проведення наступної "нормандської зустрічі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МЗС РФ повідомили, що поки не бачать реалізації домовленостей, досягнутих на зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України нормандський формат
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