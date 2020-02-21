Пристайко анонсував закінчення обміну полоненими з Росією: як це буде

Українська сторона проводить підготовку до нового обміну полоненими, в рамках якого Росія відпустить близько 200 осіб.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає "Голос Америки". За його словами, це стане завершенням процесу обміну за принципом "всіх на всіх".

Відзначимо, що дипломат назвав обміни полоненими і ув'язненими між Україною і Росією єдиним частковим досягненням мінського процесу.

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Обмін полоненими "24"

"... Ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно змінювати, адже деякі його пункти реалізувати неможливо", – пояснив Пристайко.

Крім того, міністр підкреслив, що вибори на територіях, в даний час окупованих Росією, не можна буде проводити без українського контролю над україно-російським кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в рамках нового масштабного обміну полоненими розраховує повернути до 200 чоловік. Очікується, що це відбудеться до зустрічі "нормандської четвірки".

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