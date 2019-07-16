Пристайко анонсував розмову Зеленського з Путіним

Заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко анонсував телефонні переговори глави української держави Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Про це він заявив на брифінгу 16 липня, зазначивши, що мова піде про звільнення українців (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Телефонні розмови (з Путіним. – Ред.) будуть. 99% цієї розмови було присвячено визволенню наших моряків і заручників, на цю тему ми готові говорити щодня, якщо потрібно для того, щоб цей процес просувався", – сказав він.

Путін і Зеленський

При цьому Пристайко не назвав дату переговорів. "Конкретної дати немає", – сказав він.

За його словами, питання розширення "нормандського формату" обговорюється не вперше.

"Є низка націй, які висловлюють свою зацікавленість у тому, щоб узяти участь. Не хочу називати всіх, але ви знаєте, що і Канада хотіла б взяти участь, і Польща пропонувала свої послуги, США – це логічний вибір... Формально, відповідь на ваше питання – не надсилали запрошення ні Великобританії, ні США взяти участь у цих переговорах у складі нормандського формату", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. Ключовим питанням було звільнення полонених моряків. Також ішлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

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