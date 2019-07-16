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Прискорить рішення у 40 разів: у Вакарчука запропонували ноу-хау для ЗСУ

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Діджиталізація української армії дозволить у 40 разів прискорити ухвалення рішень Збройними силами України і зробить їх ще ефективнішими в боротьбі з агресором.

Таку думку озвучив журналіст Сергій Рахманін, кандидат від партії "Голос" під час ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Суспільне", передає пресслужба політсили.

"Перемога у війні можлива тільки за умови активізації зовнішньополітичних дипломатичних зусиль і справжніх перетворень у секторі безпеки й оборони", – підкреслив він.

За його словами, ключовий пріоритет партії "Голос" у зовнішньополітичній діяльності – це повна інтеграція в європейську євроатлантичну спільноту. "З тактичної точки зору нам необхідно перетворити наших міжнародних партнерів на повноцінних політичних союзників, які б убезпечили нас від зайвих загроз і сприяли підвищенню нашої суб'єктності на зовнішньополітичній арені", – впевнений Рахманін.

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Сергій Рахманін

Сергій Рахманін

Пресслужба партії "Голос"

Тому зміни, які партія "Голос" пропонує в сфері національної безпеки і оборони, це: діджиталізація армії, перехід на електронний документообіг, прозора система ухвалення рішень і прозорість державних закупівель.

Кандидат у нардепи підкреслив, що перші експерименти з використанням єдиної автоматичної системи управління вже довели, що вона в 12 разів покращує ухвалення рішень. "Єдина автоматизована система управління в 40 разів зменшує час, необхідний Збройним силам і силовим структурам для ухвалення рішень і, відповідно, реагування на збройну агресію", – сказав Рахманін.

Зі свого боку скасування паперового документообігу дозволить офіцерам займатися не паперовою роботою, а бойовими завданнями і особовим складом. Крім того, адаптація до системи НАТО налагодить соціальні ліфти.

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"Зараз у Збройних силах України та в системі національної безпеки існує зрівнялівка. Стимулу для мотивованих воїнів рости і залишатися в Збройних силах практично немає. Це призводить до відтоку величезної кількості людей. У 2018 році 10% офіцерів звільнилися за власним бажанням", – зазначив Рахманін.

На його думку, адаптація до стандартів НАТО зробить прозорою систему кадрових призначень і ухвалення рішень, а також унеможливить корупцію у державних закупівлях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова партії Святослава Вакарчука "Голос" Юлія Клименко заявила, що, якщо йому потрібно буде стати прем'єр-міністром України, то він не відмовиться і обійме посаду.

Нагадаємо, також у Вакрачука збираються перезавантажити систему відбору і нагляду за суддями, реформуючи Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

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Особи
Святослав Вакарчук Сергій Рахманін
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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CARGO 100
CARGO 100
Диджитализация ... Оцифровать решили? Знаете, я только приехал служить (довольно "хорошая" часть), комбат - молодец, он собрал всех новых офицеров и сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. Запоминайте: "Блатной - это нормально, но когда блатной - дурак, то это катастрофа."
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