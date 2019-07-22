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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Приречені на знищення": Турчинов присоромив українців через вибори

5.6т Читати матеріал російською

Екс-секретар РНБО України Олександр Турчинов обурився попередніми результатами позачергових парламентських виборів, порівнявши українців, які проголосували за проросійські сили, з рабами.

Своєю думкою поділився він на сторінці в Facebook.

Так, Турчинов емоційно відреагував на те, що партія кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" потрапляє до Верховної Ради.

"Що вражає – це результат ОТЗЖ і ще кількох проросійських проектів, які не подолали прохідний бар'єр. Близько 20% українців віддали свої голоси за ці політичні сили, які мають різні назви, але уособлюють реванш і повернення в Росію", – написав він.

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Турчинов присоромив українців через вибори

Турчинов присоромив українців через вибори

Турчинов заявив, що вибори, що відбулися, стали першими, на яких проросійські антиукраїнські сили отримали таку велику кількість голосів після лютого 2014 року.

"На превеликий жаль, це свідчить про те, що значна частина наших співгромадян готова обміняти свободу і відповідальність на сите і затишне рабство. Їх не навчила історія нашої країни і всього людства, що ситого і затишного рабства не буває. Раби завжди нужденні, биті і приречені на знищення. Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі, поки не помер останній готовий обміняти свободу на рабську частку. Скільки ж потрібно років нашій країні?" – висловився Турчинов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в день проведення другого туру президентських виборів Турчинов звернувся до українців, порівнявши їх з натовпом, який хоче змін, але нічого для цього не робить.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Так он давно еще говорил что украинцы "счастливые рабы" "«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой нацией»."
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hunt andres
hunt andres
У Шурика ремиссия?
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Что Саша, закрывается твоя кормушка, поэтому тебя так штырит ? Того и гляди скоро к Сеньке драпать придётся. Ты небось тоже как он - не тот типаж, который яиц боится, а вот за чужие яйца можешь и взяться ? Но побереги свои лучше !
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