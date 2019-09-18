"Припиняйте каву пити!" Разумков публічно відчитав нардепа зі "Слуги народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав нардепа від партії "Слуга народу" Анастасію Красносельську за запізнення, через що вона під час доповіді дуже нервувала і хвилювалася.

Так, на черговому засіданні парламенту спікер ВР дав слово для виступу Красносельськый, яка є головою Комітету з питань антикорупційної політики. Однак політик затрималася, чим викликала обурення у Разумкова. Він закликав її колег по комітету покликати їх голову.

Однак політик затрималася, чим викликала обурення у Разумкова. Він закликав її колег по комітету покликати їх главу.

"Анастасія Олегівна, я думаю, що кава можна випити і в перерві", – обурювався глава Ради.

Після цих слів Красносільська швидко добігла до трибуни і зачитала доповідь про законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". При цьому при доповіді воно дуже нервувала і трохи запиналася.

"Спасибі, Анастасія Олегівна, сідайте, будь ласка", – зазначив після завершення виступ Красносельскої Разумков.

Виступ Красносельскої в Раді

Виступ Красносельської

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарем спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова офіційно стала Ольга Туній.

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