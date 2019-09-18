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18 вересня • оновлено в 11:55
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"Припиняйте каву пити!" Разумков публічно відчитав нардепа зі "Слуги народу"

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відчитав нардепа від партії "Слуга народу" Анастасію Красносельську за запізнення, через що вона під час доповіді дуже нервувала і хвилювалася.

Так, на черговому засіданні парламенту спікер ВР дав слово для виступу Красносельськый, яка є головою Комітету з питань антикорупційної політики. Однак політик затрималася, чим викликала обурення у Разумкова. Він закликав її колег по комітету покликати їх голову.

Однак політик затрималася, чим викликала обурення у Разумкова. Він закликав її колег по комітету покликати їх главу.

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"Анастасія Олегівна, я думаю, що кава можна випити і в перерві", – обурювався глава Ради.

Після цих слів Красносільська швидко добігла до трибуни і зачитала доповідь про законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". При цьому при доповіді воно дуже нервувала і трохи запиналася.

"Спасибі, Анастасія Олегівна, сідайте, будь ласка", – зазначив після завершення виступ Красносельскої Разумков.

Виступ Красносельскої в Раді

Виступ Красносельскої в Раді

Виступ Красносельської

Виступ Красносельської

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарем спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова офіційно стала Ольга Туній.

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Особи
Дмитро Разумков Анастасія Красносельська
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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