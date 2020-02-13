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13 лютого • оновлено в 18:04
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Припинити війну і провести вибори в жовтні: Єрмак розповів послам G7 про плани Зеленського

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер, 13 лютого, зустрівся з керівництвом посольств країн "Великої сімки".

Він проінформував політиків про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу, передає пресслужба ОП.

"Позиція президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – наголосив Єрмак.

Він також подякував дипломатам та їхнім країнам за підтримку України й висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Єрмак на зустрічі з послами G7

Єрмак на зустрічі з послами G7

president.gov.ua

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Автор
Богдана Васильченко
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