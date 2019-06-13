Припинення вогню і виведення військ: Кучма обговорив виконання "Мінська" з представником ООН

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма провів зустріч із координатором системи ООН і гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомила в Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер. Ініціатором бесіди стала представник ООН, яка подякувала Кучмі за його участь у мирних переговорах.

Відзначається, що в розмові обговорили хід виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 були схвалені Радою Безпеки ООН.

Леонід Кучма й Оснат Лубрані Facebook Дарки Оліфер

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уважно стежить за цим питанням, він щиро хоче, щоб у справі виконання Мінських угод з'явилася нова динаміка", – зазначила Лубрані.

Кучма в свою чергу наголосив на першочерговості виконання безпекового блоку домовленостей. За його словами, головними завданнями ТКГ є повне припинення вогню, а також виведення російських військ і техніки.

"Всі кроки з імплементації Мінських домовленостей повинні проходити виключно на основі взаємності", – додав він.

Леонід Кучма Фокус.ua

Під час зустрічі були відзначені позитивні зрушення в розблокуванні процесу звільнення утримуваних осіб. За словами Кучми, особливу увагу приділили проблемі зниклих безвісти. Він також повідомив про активізацію роботи уряду України у вирішенні соціально-економічних проблем Донбасу.

"Вкрай важливо, щоб голос ООН з українського питання чули в усьому світі. Сподіваюся, що цей голос буде сильним. Ми хочемо бачити вашу об'єктивну позицію й оцінку подій", – підсумував Кучма. Сторони домовилися про продовження контактів на постійній основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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