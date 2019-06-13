Припинення вогню і виведення військ: Кучма обговорив виконання "Мінська" з представником ООН

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма провів зустріч із координатором системи ООН і гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані щодо ситуації на Донбасі.
Про це повідомила в Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер. Ініціатором бесіди стала представник ООН, яка подякувала Кучмі за його участь у мирних переговорах.
Відзначається, що в розмові обговорили хід виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 були схвалені Радою Безпеки ООН.
Леонід Кучма й Оснат Лубрані
Facebook Дарки Оліфер
"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уважно стежить за цим питанням, він щиро хоче, щоб у справі виконання Мінських угод з'явилася нова динаміка", – зазначила Лубрані.
Кучма в свою чергу наголосив на першочерговості виконання безпекового блоку домовленостей. За його словами, головними завданнями ТКГ є повне припинення вогню, а також виведення російських військ і техніки.
"Всі кроки з імплементації Мінських домовленостей повинні проходити виключно на основі взаємності", – додав він.
Леонід Кучма
Фокус.ua
Під час зустрічі були відзначені позитивні зрушення в розблокуванні процесу звільнення утримуваних осіб. За словами Кучми, особливу увагу приділили проблемі зниклих безвісти. Він також повідомив про активізацію роботи уряду України у вирішенні соціально-економічних проблем Донбасу.
"Вкрай важливо, щоб голос ООН з українського питання чули в усьому світі. Сподіваюся, що цей голос буде сильним. Ми хочемо бачити вашу об'єктивну позицію й оцінку подій", – підсумував Кучма. Сторони домовилися про продовження контактів на постійній основі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.
Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня, яка згодом була зірвана окупантами.
Кучма на переговорах заявив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь". Незабаром він пояснив свої слова, наголосивши, що війну все ж ведуть "військовими засобами".
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