ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

Припинення вогню і виведення військ: Кучма обговорив виконання "Мінська" з представником ООН

Читати матеріал російською

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма провів зустріч із координатором системи ООН і гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомила в Facebook його прес-секретар Дарка Оліфер. Ініціатором бесіди стала представник ООН, яка подякувала Кучмі за його участь у мирних переговорах.

Відзначається, що в розмові обговорили хід виконання Мінських угод, які 17 лютого 2015 були схвалені Радою Безпеки ООН.

Новини
"Скажуть, що Крим їхній?" Кучма висловився про рішення РФ помиритися з Україною
Леонід Кучма й Оснат Лубрані

Леонід Кучма й Оснат Лубрані

Facebook Дарки Оліфер

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уважно стежить за цим питанням, він щиро хоче, щоб у справі виконання Мінських угод з'явилася нова динаміка", – зазначила Лубрані.

Кучма в свою чергу наголосив на першочерговості виконання безпекового блоку домовленостей. За його словами, головними завданнями ТКГ є повне припинення вогню, а також виведення російських військ і техніки.

"Всі кроки з імплементації Мінських домовленостей повинні проходити виключно на основі взаємності", – додав він.

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Фокус.ua

Під час зустрічі були відзначені позитивні зрушення в розблокуванні процесу звільнення утримуваних осіб. За словами Кучми, особливу увагу приділили проблемі зниклих безвісти. Він також повідомив про активізацію роботи уряду України у вирішенні соціально-економічних проблем Донбасу.

"Вкрай важливо, щоб голос ООН з українського питання чули в усьому світі. Сподіваюся, що цей голос буде сильним. Ми хочемо бачити вашу об'єктивну позицію й оцінку подій", – підсумував Кучма. Сторони домовилися про продовження контактів на постійній основі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Мирні переговори в МінськуВійна на Донбасі
Особи
Леонід КучмаАнтоніу Гутерреш
Місце
Україна
Теги
ООНДонбас
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
14
6
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пикетов Олег
Пикетов Олег
Алё , так сказочный же божится ,что его убийц и железа на нашей территории нет . Оно же трындит что у нас якобы гражданская война . Мнение человечков залесья мне известно .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пикетов Олег
Пикетов Олег
Южный Гарик, чмо тролячье , ты давно из Донбасса ? Хотя тебе из погреба убогому видней . Не пропусти очередной сеанс помоем по зомбяшнику . Ведь у тя в крысляндии уровень жизни "наивысший" в мире , как в сев. корее космонавты -покорители Солнца и эхсперты, как и сказочный... не брешут .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Южный Гарик
Южный Гарик
Пикетов Олег , ни ОБСЕ, ни даже ваши хенералы не нашли росвойск на Донбассе, да и укросброд вряд ли так наглел, будь там Рос армия, сужу по Крыму, где реальная армия...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel