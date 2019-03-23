''Принизити і знищити'': український дипломат розкрив підступний план Росії в ПАРЄ

Росія готує вже четверту спробу відновити членство в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), відібране через агресію проти України. Для цього Кремль штовхає Раду Європи на "самоприниження" та "самознищення".

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. За його словами, попередні три спроби Росії вдавалося зупинити завдяки зусиллям України та її партнерів.

"Позиція України проста – ми не проти того, щоб Росія була в ПАРЄ, але повернутися вона може після того, як усуне причини свого виключення. А причини полягали в тому, що Росія вчинила агресію проти України. Росія повинна здійснити серйозні кроки для деескалації конфлікту і виправлення ситуації, яку вона створила", – підкреслив український дипломат.

Росія, за його словами, хоче навпаки – "щоб ПАРЄ визнала свою відповідальність за те, що в 2014 році саме ПАРЄ, а не Росія зробила помилку, порушила європейські правила, застосувавши санкції проти РФ".

"Класичний російський трюк – перевернути проблему догори ногами і вимагати її вирішення", – зазначив він.

"Зараз відбувається чергова спроба створити умови для повернення Росії. Ми знову протидіємо їй... Все робиться для того, щоб змінити норми Ради Європи таким чином, щоб по суті виконати умови РФ. При цьому Росія не планує виконувати жодних умов Ради Європи. Це самоприниження, на яке штовхає Раду Європи низка політичних сил, це самознищення цієї інституції", – заявив Кулеба.

"Показовим буде червень, тому що під цю сесію ПАРЄ намагаються змінити правила під Росію. Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернення Росії в ПАРЄ на російських умовах не відбулося", – уклав дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2014 року через анексію Криму на РФ наклали обмеження в ПАРЄ. Зокрема, її позбавили права голосу, можливості участі в спостережних комісіях на виборах і участі в керівних органах асамблеї.

У 2016 році росіяни самі відмовилися від участі в роботі ПАРЄ. Шантажуючи і відмовляючись платити членські внески, вони обіцяли повернутися, якщо їх більше не будуть піддавати "покаранню".

Про можливість "вибачення" Росії вперше заговорили у вересні 2018 року. Журналісти з власних джерел дізналися, що Генсек ПАРЄ Турбйорн Ягланд погодив з представниками РФ внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які в майбутньому допомогли б повернути російську делегацію в асамблею. Крім цього, поправки дозволили б ускладнити санкційний механізм настільки, що застосування обмежень щодо РФ було б вкрай складним.

Росія готова відновити сплату внесків до ПАРЄ і почати діалог з Україною після того, як з неї знімуть санкції.

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