"Принижує український народ": у Гриценка категорично висловилися щодо телемосту

Партія "Громадянська позиція", главою якої є український політик Анатолій Гриценко, заявила, що вважає телеміст між українським та російським пропагандистським каналами неприпустимим.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook. "Телеміст із російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і Українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму і окупацію Донбасу, — ми вважаємо неприпустимим", — повідомила партія.

Анатолій Гриценко Facebook Анатолія Гриценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

Від президента України Володимира Зеленського вимагають відреагувати на анонсований телеміст.

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