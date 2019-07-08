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"Принижує український народ": у Гриценка категорично висловилися щодо телемосту

11.5тЧитати матеріал російською

Партія "Громадянська позиція", главою якої є український політик Анатолій Гриценко, заявила, що вважає телеміст між українським та російським пропагандистським каналами неприпустимим.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook. "Телеміст із російським пропагандистським каналом, який щодня принижує український народ і Українську державу, паплюжить нашу історію, мову і культуру, який виправдовує російську агресію, анексію Криму і окупацію Донбасу, — ми вважаємо неприпустимим", — повідомила партія.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Facebook Анатолія Гриценко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24".

Від президента України Володимира Зеленського вимагають відреагувати на анонсований телеміст.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Трус и подонок. Если правда за тобой, ты всегда докажешь и покажешь её. А лжец и мразь будет под любым предлогом трусливо уходить от честной и прямой дискусии. :-)))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Этим вы унижаете народ, считая, что он сам не может разобраться, его как стадо надо в нужное носом тыкать.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Конечно не допустим этот телемост ,ведь тогда народ Украины выслушает правду и веские аргументы России ,а не бред и чушь порохоботов ,которые бьются в конвульсиях и предсмертных муках ,хотя судя по выборам президента Украины 73 процента населения страны все давно поняли кто есть кто
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