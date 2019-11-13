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13 листопада • оновлено в 10:31
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Принесли свиню у труні: націоналісти заблокували Раду. Фото і відео

6.2т
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Представники "Нацкорпусу" у середу, 13 листопада, влаштували мітинг під Верховною Радою, виступивши проти ухвалення депутатами закону про ринок землі.

Вранці націоналісти заблокували входи до Ради, щоб не допустити голосування за реформу. Представники ж Всеукраїнської аграрної ради принесли під будівлю парламенту свиню у труні з похоронними вінками. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

У зв'язку з акціями протесту поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва.

"Кілька політичних партій та громадських організацій в урядовому кварталі розпочали акції з масовою участю громадян. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві та військовослужбовці НГУ заступили на чергування у посиленому режимі.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства", – підкреслили в поліції.

Журналіст Юрій Бутусов вважає 13 листопада переломним моментом для президента України Володимира Зеленського, адже вперше він вимагає ухвалення "непопулярного рішення".

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"Сьогодні вранці Зеленський збирає всі сили Слуг народу, щоб забезпечити ухвалення у першому читанні закону про ринок землі. Всі правки, всі деталі Зеленський обіцяє врахувати і розглянути у другому читанні", – зазначив Бутусов, додавши, що з голосами назріла справжня проблема.

Більшість депутатів-мажоритарників "Слуги народу" виступають проти законопроєкту.

Націоналісти заблокували Раду зі свинею у труні

Націоналісти заблокували Раду зі свинею у труні

Скріншот

"Минулого тижня було всього 190 голосів. Зараз трохи більше, але вирішальний ривок буде здійснений вранці. Зеленський розраховує на максимальну мобілізацію своєї фракції та на підтримку фракції "Голос" – інакше принизливий провал", – додав журналіст.

Екстрено проголосувати за реформу для України важливо перед приїздом місії МВФ, що відбудеться уже 14 листопада. Ухвалення законопроєкту називають вагомим аргументом для успіху переговорів, адже бюджет на 2020 рік реалізувати без підтримки МВС не видається можливим.

Принесли свиню у труні: націоналісти заблокували Раду
Принесли свиню у труні: націоналісти заблокували Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Національний корпус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Нацкорпус попустительством коррупции прос"ал страну, они это ещё не поняли? И живут они уже не в стране, а в колонии. Будут сильно возмущаться - их придушат и начнут с отправки в Россию из Польши представителя Уно-Унсо, которого так неожиданно задержали поляки перед началом открытия рынка земли.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А я вот в первый раз в жизни на стороне нациков. Какой нахрен рынок земли, МВФ пшел в жoпy!
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Кремля Рука
Кремля Рука
Кристина Стефанова, раньше думать надо было.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Вот интересно: сейчас на календаре среда, эта толпа здоровых жлобов где-нибудь работает и что их кормит?
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