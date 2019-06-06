Примусити Росію до миру: Портніков назвав плюси і мінуси плану Зеленського

Журналіст і оглядач Віталій Портніков заявив, що в планах президента України Володимира Зеленського щодо Донбасу є як плюси, так і мінуси, зокрема він вимагає терпіння, а також спільних дій країни і Заходу.

"Зеленський під час свого першого візиту в Брюссель говорив про необхідність примусу Росії до миру. Цей термін, коли його вживає український президент, впевнений, значно відрізняється за змістом від російського розуміння "примусу до миру"", – йдеться в блозі Портнікова на сайті Крим.Реаліі.

За словами журналіста, Росія "примушувала до миру" Грузію, коли вводила свої регулярні війська на територію Південної Осетії і сприяла етнічним чисткам в грузинських селах самопроголошеної республіки.

Портніков назвав плюси і мінуси плану Зеленського УНН

"І "примушувала до миру" Україну, коли "кримська самооборона" блокувала українські військові частини, коли посилали "добровольців" на Донбас і вводили регулярні війська, щоб врятувати від поразки лімітрофи "народних республік" окупованого Донбасу", – додає Портніков.

Коли Зеленський говорить про примус Росії до миру, він, на думку оглядача, має на увазі санкційний тиск Заходу і України, готовність до спільних дій, які змусять Кремль відмовитися від свого агресивного курсу і ескалації ситуації в сусідній країні.

"У військовій операції, яку Кремль називає "примусом до миру", ніяких особливих проблем немає – ти вводиш війська на чужу операцію, обстрілюєш, руйнуєш, вбиваєш. А потім вислуховуєш, на що готова влада знищуваної тобою держави і їхні західні посередники – тільки щоб ти прибрав свої війська і перестав стріляти", – коментує Портніков.

Журналіст додає, що так вже було і з Грузією, і з Україною. Так, на думку Портнікова, буде і надалі, коли Росія захоче напасти на когось зі своїх сусідів.

Але мирний "примус", за словами оглядача, про який говорить Зеленський – це не місяці, а роки терпіння і самопожертви, готовність не відступати, оборонятися, обкопуватися і не нападати.

"Судячи з настроїв багатьох українських громадян, які вважають продовження війни одним з головних недоліків правління Петра Порошенка, про таке терпіння говорити не доводиться. І Володимир Зеленський з його програмою примусу Росії до миру вже через кілька місяців може виявитися в меншості серед своїх співвітчизників", – ділиться думками журналіст.

Так само, за словами Портнікова, багато західних політиків намагаються знайти будь-який привід для відновлення зв'язків з Москвою, тому терпіння у еліт та у багатьох громадян країн цивілізованого світу не так і багато.

"І, звичайно, чим менше терпіння в українців, тим менше терпіння у жителів західних країн. Захід не буде терпіти за Україну", – сказав оглядач.

На думку Портнікова, з цього випливає саме те, про що говорить Зеленський – потрібно примушувати Росію до миру спільними діями. Адже, якщо Україна не буде примушувати Росію до миру, вона буде "примушувати до миру" всіх інших. Причому, вважає журналіст, зовсім не мирно.

Як писав раніше OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виступив на англійській мові в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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