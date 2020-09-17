Через 25 лет после окончания вооруженного конфликта на территории Республики Хорватии (РХ) страна вступила в заключительную фазу процесса примирения. Во время войны Хорватия потеряла около 20 тыс. человек, что по украинским меркам в пересчете на душу населения соответствовало бы 220 тыс. чел.

Мы хорошо понимаем, что потеря 14 тыс. наших граждан в результате войны на Донбассе есть тяжелой раной на социальном организме украинской нации. А если бы их было 220 тыс., то, наверное, о примирении в украинских реалиях было бы говорить еще труднее. Но напомню, что Хорватия во время Отечественной войны 1991-95 гг. провела три всеобщих амнистии, как политико-юридических актов примирения: в начале войны, в ее середине, и, перед началом мирной реинтеграции части своих оккупированных территорий (Восточная Славония, 1996-98 гг.). Всеобщей амнистии не подлежали военные преступники, потому что это запрещает международное право, суть которого сводится к тому, что военные преступники должны быть обязательно осуждены на большие сроки, чтобы не было повадно в будущем новым грубым нарушителям международных и национальных законов. При чем три всеобщие амнистии в Хорватии были инициативой самой хорватской стороны, а не частью плана международного сообщества как Минское соглашение, потому что в Загребе хорошо понимали, что всеобщая амнистия есть хорошим инструментом для дезорганизации вражеских рядов, ибо каждый боевик каждодневно думал о своем житейском положении, а Хорватское государство ему говорило: у тебя есть нормальное будущее в этой стране, если ты не военный преступник.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в современном мире после кровавой Второй мировой, ни одна локальная война или вооруженный конфликт не заканчивались без проведения всеобщей амнистии. Естественно, что прощению не подлежали военные преступники, поэтому абсолютно непонятна позиция противников всеобщей амнистии в Украине и почему они напали на В.Фокина, который вспомнил о необходимости проведения акта прощения - составляющей Минского соглашения, как и других пунктов этого документа. Объяснение может быть только в одной плоскости – это не критика заявлений первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ, а вообще не восприятие Минского процесса. Учитывая, что без всеобщей амнистии невозможно завершить конфликт, то может быть это хорошая отговорка, чтобы на Донбассе продолжалась война, или неплохой повод для замораживания конфликта на 50-100 лет, так как без амнистии он не может быть решен, или вообще предлог отказаться от временно оккупированных территорий. Вариант военной реинтеграции, который может проходить и без амнистии, я не рассматриваю, потому что на современном этапе, в случае наступательных действий нашей армии, РФ точно пошлет на Донбасс мощную вооруженную группировку, которая может нанести ВСУ серьезные потери и значительно расширить площадь оккупированных территорий.

Но вернемся к Хорватии, там во время празднования 25-ой годовщины победы в Отечественной войне впервые присутствовали политические лидеры сербской общины РХ. Они дали сигнал хорватскому обществу, что принимают этот государственный праздник как лояльные граждане, несмотря на то, что после проведения в августе 1995 г. военно-стратегической операции "Гроза", в результате которой были освобождены Книн, как политический центр непризнанного государства "Республика Сербская Краина" и большая часть временно оккупированной территории РХ, сотни тысяч сербов Хорватии вынуждены были бежать через территорию Боснии в Сербию, оставив свою землю и жилища. На следующий день, после празднования в Книне годовщины Победы в Отечественной войне, политическое руководство Хорватии вместе с лидерами сербского меньшинства посетили Плавно и Грубори (окраина Книна) - место гибели 24 мирных сербских жителей, в основном пенсионного возраста, которые решили остаться и не бежать в Сербию. Они не служили ни в армии, ни в полиции сепаратистов, но их убили хорватские спецназовцы через несколько дней после освобождения этой территории. Что побудило совершить это ужасное преступление представителей элитного спецподразделения МВД РХ "Лучко" сказать трудно, но очевидно, что многие из них потеряли на войне своих близких родственников, однополчан, сами были в боях ранеными. Не исключено, что они были под воздействием алкоголя или наркотических средств, ибо военные действия на тот момент прекратились и полиция рутинно проводила зачистку местности. В этом деле свою точку поставит суд, который, кстати, уже был. За его результатами было установлено, что были убиты невинные 24 гражданские лица, которые не несли никакой опасности, но вместе с тем, конкретно виновных в совершении преступления не было названо. Было только ясно, что это представители спецподразделения МВД, но виновными среди полицейских никого не назвали. И вот теперь, после 25 лет, политическое руководство РХ извинилось, что до сих пор этот случай остался практически до конца нерасследованным, пообещав провести новый суд и привлечь к строгой ответственности всех тех, кто совершил это военное преступление, а значит оно не подлежит сроку давности. Официальный Загреб заявил, что это последнее пятно должно быть смыто со всех воинов-освободителей, а тех, кто совершил гнусное военное преступление нужно наказать, чтобы они не дискредитировали остальных ветеранов войны.

Что касается окончания войны в Боснии и Герцеговине (БиГ), где погибло 100 тыс. чел., то там тоже прошла всеобщая амнистия, которая, конечно, не коснулась лиц, совершивших военные преступления. Процесс примирения здесь идет куда медленные из-за массовых жертв и политической разделенности государства на две части - Республику Сербскую и Федерацию БиГ. Но после вступления БиГ в Евросоюз процесс примирения подойдет к заключительной фазе, ибо жить в мире и согласии комфортно и большая привилегия.