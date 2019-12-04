Прикривався аркушем: у Раді депутат встановив рекорд із кнопкодавства

Народний депутат Володимир Кальцев із фракції “Опозиційна платформа - За життя” 3 грудня 8 разів кнопкодавив за свого колегу по фракції Олександра Пономарьова.

Кальцев порушив процедуру під час голосувань щодо семи поправок до законопроєкту про перезапуск ДБР, а також під час голосування щодо цього акта у другому читанні та в цілому, передає "ЧЕСНО" (щоб подивитися відео і відео, доскрольте докінця).

На відео видно, як Кальцев прикриває ліву руку аркушем паперу та натискає кнопку замість свого колеги. Це також підтверджує табло Верховної Ради, де видно, що місце Кальцева й сусіднє з ним, де сидить нардеп Пономарьов, світяться зеленим кольором.

Володимира Кальцева засікли за кнопкодавством

Упродовж наступних семи голосувань Кальцев натискав на кнопки саме на пульті відсутнього Пономарьова. Те саме відбулося і під час реєстрації на вечірнє пленарне засідання.

Обидва депутати родом із Запорізької області. Цікаво, що 14 листопада Пономарьов кнопкодавив замість Кальцева.

Зазначимо, що вісім порушень процедури особистого голосування – це рекорд Верховної Ради 9-го скликання.

"ЧЕСНО" Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО" Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО" Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО" Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО" Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти зафіксували перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді дев'ятого скликання під час голосування за законопроєкт про імпічмент 10 вересня.

Порушником виявився народний депутат-мажоритарник Олександр Ковальов. Він натиснув на кнопку іншого позафракційного мажоритарника Максима Єфімова.

Другим став мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу", Сергій Литвиненко. Він проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Нардепка від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала відповідний меморандум перед виборами.

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