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4 грудня • оновлено в 13:34
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Прикривався аркушем: у Раді депутат встановив рекорд із кнопкодавства

1.4т
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Народний депутат Володимир Кальцев із фракції “Опозиційна платформа - За життя” 3 грудня 8 разів кнопкодавив за свого колегу по фракції Олександра Пономарьова.

Кальцев порушив процедуру під час голосувань щодо семи поправок до законопроєкту про перезапуск ДБР, а також під час голосування щодо цього акта у другому читанні та в цілому, передає "ЧЕСНО" (щоб подивитися відео і відео, доскрольте докінця).

На відео видно, як Кальцев прикриває ліву руку аркушем паперу та натискає кнопку замість свого колеги. Це також підтверджує табло Верховної Ради, де видно, що місце Кальцева й сусіднє з ним, де сидить нардеп Пономарьов, світяться зеленим кольором.

Володимира Кальцева засікли за кнопкодавством

Володимира Кальцева засікли за кнопкодавством

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Упродовж наступних семи голосувань Кальцев натискав на кнопки саме на пульті відсутнього Пономарьова. Те саме відбулося і під час реєстрації на вечірнє пленарне засідання.

Обидва депутати родом із Запорізької області. Цікаво, що 14 листопада Пономарьов кнопкодавив замість Кальцева.

Зазначимо, що вісім порушень процедури особистого голосування – це рекорд Верховної Ради 9-го скликання.

"ЧЕСНО"

"ЧЕСНО"

Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО"

"ЧЕСНО"

Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО"

"ЧЕСНО"

Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО"

"ЧЕСНО"

Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

"ЧЕСНО"

"ЧЕСНО"

Нардеп Володимир Кальцев голосував за Олександра Пономарьова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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