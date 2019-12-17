Прикрився психлікарнею: Кива "відкупився" від в'язниці меддовідкою

Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива уникнув тюремного ув'язнення за корупцію завдяки довідці з психлікарні.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus Info. У ньому наголошується, що скандальний інцидент трапився у грудні 2013 року (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тоді Жовтневий районний суд Полтави визнав Киву винним у отриманні хабара. Згідно з текстом судового вироку, злочин було вчинено у 2011 році, коли Кива був заступником начальника Управління захисту прав споживачів у Полтавській області.

Попри те, що це правопорушення вважається тяжким, суд покарав Киву лише 10-ма тисячами гривень штрафу і забороною обіймати посади державної служби упродовж одного року.

Водночас суд, серед пом'якшувальних обставин, взяв до уваги, що Кива "перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом "наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом ІІ групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно мозкових травм".

Суд пом'якшив покарання Киви через довідки з психлікарні Bihus Info

Проте до листопада 2019 року Кива категорично заперечував, що мав проблеми з психічним здоров'ям. І тільки 28 листопада в одному з інтерв'ю нардеп розповів, що проблеми зі здоров'ям таки були, але іншого характеру. За його словами, вони виявилися у 2011 році під час перебування в СІЗО.

Ілля Кива ТСН

"Відбувся, напевно, зрив. У мене почалася епілепсія. Цей момент суд врахував – хоча суд "заряджали" на те, щоб в принципі мене ніколи вже не випустити", – сказав Кива.

Водночас він підкреслив, що епілептичні припадки припинилися чи то у 2012-му, чи то у 2013 році, після чого комісія визнала його здоровим.

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Розслідувачі підкреслюють, що якщо ці слова скандального парламентаря відповідають дійсності, то суд не мав підстав пом'якшувати покарання за станом здоров'я наприкінці 2013 року. Однак суд повторно врахував його хворобу та інвалідність навіть у серпні 2014 року, коли переглянув вирок і застосував до Киви амністію.

На питання журналістів, чому в судових рішеннях у справі написано не про епілепсію, а про психопатизацію особистості, Кива не зміг чітко відповісти.

"В цьому разі я сказав про те, що в мене насправді було. Я не знаю, що там написано в рішенні суду", – сказав нардеп.

Нагадаємо, що і в 2013 році, і під час перегляду вироку в 2014 році Кива визнав свою провину. Наприклад, у вироку 2014 року зазначено: "Наразі він усвідомив протиправність попередньої поведінки, якої припустився більшою мірою через свою необізнаність у нормах чинного законодавства і своїх службових повноважень".

Але після того, як Кива став депутатом, він знайшов цьому дивне пояснення. Так, народний обранець виправдав своє зізнання у 2013 році тим, що його нібито вибили з нього шантажем. Щодо повторного визнання у 2014 році він зовсім не дав зрозумілих пояснень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ілля Кива спіймався на "рукоблудді" у залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Ківа розмовляв із дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблуддям".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органа.

А 31 жовтня Ківа знову оконфузився, потрапивши в об'єктиви журналістів в Раді. Він совався на кріслі, не звертаючи увагу на те, що відбувається в сесійній залі, з відстороненим виглядом натискав щось на пульті і дивився в телефон. Коли ж нардеп помітив, що все це знімали журналісти, підморгнув і показав на камеру язик.

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