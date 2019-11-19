"Прикривають власні провали": Герасимов зробив заяву щодо "тиску" ДБР на Порошенка

Звинувачення на адресу п'ятого президента Петра Порошенка з боку ДБР – це намагання влади прикрити власні провали в економіці та міжнародній політиці.

Про це заявив під час брифінгу співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов. Політик назвав звинувачення проти Порошенка "юридично нікчемними".

Він зазначив, що з 1 січня буде знята недоторканість з усіх народних депутатів, тому "конвульсії керівництва ДБР навколо Порошенка – це спроби влаштувати інформаційне шоу для прикриття".

Артур Герасимов

"Виникає питання: навіщо все це потрібно за місяць до того, як буде знята недоторканість згідно з законом, який вніс до парламенту свого часу Петро Порошенко. Відповідь очевидна – тому що потрібно шоу, аби відволікти увагу від катастрофічних провалів з майже всіх напрямків діяльності нової влади.

Аби відволікти увагу від бюджету-розчарування і невиконаних обіцянок, від капітуляції, яка може відбутися під час зустрічі з Путіним. Аби відволікти увагу від низки корупційних скандалів всередині "Слуги народу", – вважає він.

Народний депутат також звернув увагу, що чомусь силовикам не вистачає ресурсів і сил на розслідування справ Майдану та злочинів Януковича, проте активно вже шість місяців понад 30 слідчих з усієї України розслідують заяви Портнова в інтересах країни-агресорки у справі про події в Керченській протоці, справу про наказ про контрнаступ, який видав Петро Порошенко, завдяки якому було звільнено значну частину окупованого Донбасу.

"Коли ми бачимо реальні спроби вплинути через український ДБР на попереднє рішення Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі, коли ми бачимо справи, які вони відкривають щодо контрнаступу, коли був звільнений Донбас, то я хочу заявити – нам однаково, хто буде очолювати ДБР – головне, аби це була проукраїнська людина. ДБР має бути українським ДБР, а не ФСБ-шним", – підкреслив Герасимов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в пресслужбі Петра Порошенка заявили, що так звана підозра проти п'ятого президента, яка з'явилася в Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнов, є російським замовленням для шкоди репутації політика.

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