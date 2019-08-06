"Будемо діяти жорстко": в "Слузі народу" зізналися, про що говорили із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський попередив новообраних народних депутатів із партії "Слуга народу", що покарання за корупцію буде жорстким і моментальним.

Про це Зеленський говорив на закритій зустрічі з майбутніми нардепами на тренінгу в Трускавці, розповіла в ефірі ObozTV кандидат у депутати від президентської партії Ірина Верещук.

"Обговорювали корупційні ризики. Президент сказав, що ніхто не буде прикривати, і ніхто не буде проводити якісь виховні розмови. Сказав, що "будемо діяти жорстко, якщо побачимо або до нас дійде інформація..." – поділилася подробицями Верещук.

"Жодних попереджень не буде. І це було сказано. Тому що людей багато, часу немає, відповідальність дуже велика, завищені очікування. Будемо діяти жорстко і навіть, можливо, превентивно", – зазначила політик.

Верещук додала, що відкликання депутатів, яких викриють у корупційних зв'язках чи спробах використати такі зв'язки у Верховній Раді, буде "питанням часу".

Також вона повідомила, що на тренінгу в Трускавці було більше, ніж 254 народних обранці (саме стільки місць отримала "Слуга народу" в парламенті). На навчання приїхали близько 300 осіб – зокрема, кандидати з непрохідної частини списку.

"Це об'єктивно пов'язано з тим, що кілька осіб – а можливо, і кілька десятків осіб – будуть рекомендовані на посади до виконавчої влади", – пояснила Верещук.

Стало відомо, про що Зеленський говорив зі "слугами народу" в Трускавці president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 28 липня по 4 серпня новообрані народні депутати від президентської партії "Слуга народу" проходили тижневий тренінг у курортному місті Трускавець (Львівська область) в п'ятизірковому готелі Rixos Prykarpattya. Навчання було організовано Київською школою економіки.

На закриття інтенсиву 3 серпня приїхав президент Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Богдан.

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