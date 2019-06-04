Прикривала ГПУ: стало відомо, хто допоміг розіграти "смерть" корупціонера Малиновського

У ГПУ допомогли міжнародному аферисту Дмитру Малиновському інсценувати власну смерть і на деякий час уникнути покарання. Це стало можливим завдяки розпорядженням і підписам заступників генпрокурора України Дмитра Сторожука та Юрія Столярчука.

Малиновського затримали у Франції, де він вів розкішне життя у середньовічному замку. Про це йдеться у сюжеті проекту Bihus.info (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому зазначили, що на момент інсценування смерті Малиновський був основним підозрюваним у декількох кримінальних провадженнях. Перша справа стосувалася шахрайства з приватною фірмою одеситів, які, за версією слідства, завдали шкоди потерпілим на суму понад $340 тисяч. Розслідування проводилося з 2012 року.

У 2014 році ГПУ також звинуватила Малиновського у фіктивному замінуванні суду й підробленні документів. А навесні 2015 року Малиновський провернув найбільшу свою аферу: пообіцяв сінгапурській фірмі Dreymoor Fertilizers Ltd поставити хімікатів виробництва ОПЗ на суму понад 12 млн євро, однак забрав гроші й зник. Кримінальне провадження зареєстрували на початку 2016 року.

Між двома фінансовими аферами Малиновський інсценував власну смерть, підробивши відповідне свідоцтво. У документах зазначалося, що він загинув 25 жовтня 2014 року на території Луганська.

Дані про смерть Малиновського з фальшивого свідоцтва не були внесені до державного реєстру, тому дружина і мати попросили суд визнати факт смерті. 12 травня 2015 року суд задовольнив цей позов. Рішення ухвалила суддя Юлія Свячена.

Дмитро Малиновський lazurday.com

На початку 2016 року прокуратура разом зі слідчими Національної поліції провели обшук вдома у батьків Малиновського, вилучили техніку та сім-карти. На одному з телефонів була знайдена закрита спільнота, в якій Дмитро Малиновський спілкувався з батьками. Крім повідомлень, він надсилав відео і фото замку у Франції, який придбав у 2015 році через люксембурзьку фірму. Пізніше замок заарештувала французька влада.

У матеріалах слідства були й протоколи допиту свідків. Вони впізнали голос Малиновського на відео, які він надсилав батькам. Також були й протоколи допиту свідків, які бачили Малиновського живим у Каннах.

З цими доказами прокурори пішли до суду оскаржувати рішення першої інстанції про смерть підозрюваного. Однак за тиждень до судового розгляду, 7 липня 2016 року, заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук змінив групу прокурорів у перших двох кримінальних провадженнях щодо Малиновського. Наступного ж дня кримінальне провадження за підозрою в підробленні документів і фіктивному мінуванні суду взагалі закрили.

На засідання в Апеляційному суді Одеси щодо оскарження смерті Малиновського прийшов новий, нещодавно включений в прокурорську групу співробітник ГПУ Олександр Козуб, який відмовився оскаржувати факт смерті. Козуб прийшов із довіреністю від іншого заступника генерального прокурора України Юрія Столярчука.

За словами Олександра Журавльова, головуючого судді у тому судовому засіданні, якби Генпрокуратура не відмовилася від апеляції, рішення про смерть Дмитра Малиновського було би скасовано.

Цим подіям, повідомляється в сюжеті, передував лист-звернення на ім'я Юрія Луценка. Офіційно лист фігурував як анонімний, але направив його до генпрокурора народний депутат від БПП Володимир Ар'єв. Там стверджувалося, що Дмитро Малиновський не має відношення до кримінальних справ, які сфабриковані проти нього екс-регіоналами, до того ж – він вже давно помер.

Цей лист від депутата був розписаний на заступника генерального прокурора Дмитра Сторожука 6 червня 2016 року. Тобто за місяць до зміни групи прокурорів, відмови оскаржити факт смерті й закриття кримінального провадження щодо Малиновського.

За словами Ар'єва, з Дмитром Малиновським він декілька разів зустрічався у Страсбурзі в 2016 році. "Він приїжджав до мене декілька разів у Страсбург. Мені його представили як людину, яку, скажімо так, переслідують в Україні, і потім я вже дізнався, що це за людина, і перестав із ним спілкуватися. Мені вже сказали, що він аферист", – сказав політик.

З цих пояснень випливає, що депутат направив до ГПУ лист про смерть Малиновського після того, як особисто бачив його живим. Але тверджень із листа про смерть свого співрозмовника нардеп під час інтерв'ю не згадав.

Наступного дня Ар'єв озвучив журналістам іншу версію. Під час другого інтерв'ю депутат розповів, що Дмитро Малиновський представився йому іншою людиною – адвокатом Малиновського. А лист про його смерть нардеп перенаправив в ГПУ, тому що повірив у логічно викладені факти у зверненні.

Зрештою, Генеральна прокуратура заперечила факт смерті Дмитра Малиновського тільки в серпні 2017 року. Тобто через півтора року після того, як на обшуках прокурори в перших справах знайшли беззаперечні докази того, що Малиновський живий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року українського корупціонера Дмитра Малиновського затримали у Франції в регіоні Бургундія. Його підозрюють у міжнародному шахрайстві й відмиванні грошей.

Під час обшуків у чоловіка виявили активи на 4,6 млн євро, враховуючи замок, а також вінтажний Rolls Royce Phantom і три роботи Сальвадора Далі.

Затриманий Малиновський був визнаний мертвим рішенням суду на основі "документів", виданих в окупованому Луганську. Рішення про смерть українця ухвалила суддя Приморського райсуду Одеси Юлія Свячена. Дружина підозрюваного стверджувала, ніби в листопаді 2014 року одержала урну з його прахом, свідоцтвом про смерть і квитанцією про сплату за ритуальні послуги, виданими в Луганську.

Рішення суду було пізніше скасовано як незаконне, а суддя Свячена відома тим, що "любить мати справу з мертвими, точніше з їхнім майном".

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