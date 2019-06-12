Прикривається Зеленським: голова ДБР вляпався в черговий скандал

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба поширює чутки про те, що президент України Володимир Зеленський уповноважив його займатися самоуправством і порушувати закон.

Але, незважаючи на це, всі заступники Труби є аполітичними і мають намір працювати в органі в рамках своїх встановлених повноважень. Про це написала на сторінці у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"З огляду на те, що події, які відбуваються сьогодні у ДБР, вже набули розголосу й оприлюднені в ЗМІ, я хочу дещо повідомити. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути бюро в політичні чвари і підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю відношення до жодної політичної сили. Ми, заступники директора ДБР, будемо і далі перебувати на позиції закону, дотримання прав і свобод громадян, виконання рішень суду і не допустимо жодну групу впливу до управління органом", – запевнила вона.

Варченко додала, що в колективі відомства все більше набуває розголосу скандальна інформація, яку оприлюднив на апаратних нарадах Труба. Йдеться про його слова щодо того, що він нібито зустрічався з президентом України, який надав йому певні повноваження і настанови щодо пріоритетних напрямів.

Роман Труба 24tv.ua

"Впевнена, що Володимир Зеленський не давав повноваження Роману Трубі грубо порушувати закон, нехтувати правами громадян і узурпувати владу. Напевно, вже якісь нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над бюро, дестабілізувати роботу, втягнути в інтриги й "надути вітрила" окремим його представникам. Не зможете! Закон на боці здорового глузду і професійних людей", – впевнена перший заступник голови ДБР.

Вона також підкреслила, що, незважаючи на судову заборону директору ДБР одноосібно ухвалювати певні рішення, зокрема кадрові та про розподіл обов'язків, він знову це робить. До того ж, традиційно без згоди заступників.

"Поради радників не завжди бувають професійними. Треба брати приклад із президента: якщо порушу закон, то одразу піду! Треба бути послідовним і чесним, насамперед перед собою. Тому закликаю колектив бути мужніми, професійними і завжди строго дотримуватися закону!" – підсумувала Варченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань задокументовано корупційне правопорушення директора відомства Романа Труби.

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