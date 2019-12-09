"Прикра неточність": РНБО "призначив терористкою" невинну

РНБО помилково включив жительку міста Бахмут Донецької області до списку санкційних осіб, які причетні до терористичної діяльності на окупованій території.

Вікторія Агапова потрапила в список замість своєї однофамільниці, яка причетна до роботи так званої "територіальної виборчої комисси" на Донеччині. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

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"На засіданні РНБО України в суботу 7 грудня під головуванням Президента Володимира Зеленського це питання було розглянуто і проголосовано рішення про внесення відповідних змін до Указу Президента з метою виправлення допущеної несправедливості", - написав він.

Данилов зазначив, що особисто зателефонував і вибачився перед жінкою, яку помилково внесли до списку санкцій.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що Зеленський скликав секретне засідання РНБО перед зустріччю з Путіним.

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