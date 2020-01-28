Прийшли родини Небесної Сотні: під ДБР влаштували мітинг проти адвоката Януковича

Партія "Європейська cолідарність" спільно з представниками громадськості та активістами молодіжки прийшла до Державного бюро розслідувань, щоб підтримати родини Героїв Небесної Сотні, які вважають неприпустимим призначення адвоката колишнього президента України Януковича Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

Народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко заявив, що учасники акції вимагають від керівництва ДБР надати відповіді на питання щодо причин призначення особи, яка має очевидний конфлікт інтересів, на керівну посаду у правоохоронному органі, сказано на сайті пресслужби партії.

Також вони заявили про неприпустимість ігнорування позиції громадянського суспільства щодо дій Державного бюро розслідувань.

"Ми вважаємо неприйнятим, що з усієї юридичної спільноти в Україні обрано саме пана Бабікова, який є адвокатом Януковича, який має чіткий конфлікт інтересів. Також відомо, що лінія захисту Януковича у тому, що нібито в Україні відбувся державний переворот. Це неприйнятно, що така людина тепер очолюватиме слідство. І навіть попри те, що нам кажуть, що нібито саме він особисто слідство не очолюватиме, але він є першим заступником директора ДБР – людина, яка за посадою може на слідство впливати.

Тому ми вважаємо неприйнятним, щоб така людина працювала в органі, до якого дуже важлива довіра. ДБР має ще довести після "плівок Труби", що воно здатне не тільки проводити політично зумовлені переслідування, але і власне розбиратися в справах по суті", – сказав він.

"Тут є представники родин Небесної Сотні, представники постраждалих на Майдані, активісти, молодіжні організації – для того, аби заявити про позицію, що робота таких як пан Бабіков в ДБР є неприпустимою", – додав Павленко.

Парламентар наголосив, що інформація щодо політичної вмотивованості переслідувань з боку ДБР, яка систематично публікується журналістами, шкодить міжнародному іміджу України, і такі дії з боку влади неприпустимі в демократичній країні.

"Це політично зумовлені переслідування, і це дуже погано для іміджу країни на міжнародній арені. Такі речі притаманні диктаторським режимам. Якщо Зеленський хоче, щоб до України було ставлення як до демократичної держави, то мають припинитися політичні переслідування і наради, про які журналісти активно пишуть, що саме в Офісі президента відбуваються наради і ставляться політичні завдання щодо політичних переслідувань", – сказав парламентар.

Как сообщал OBOZREVATEL, народні депутати з фракції "Європейська солідарність" 24 січня прийшли до Державного бюро розслідувань, щоб заявити його керівництву про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!