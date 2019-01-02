"Прийняв рішення по виборам": Сюмар назвала статус Вакарчука

Український музикант і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийняв для себе рішення не балотуватися на пост президента України.

Таку думку висловила народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар в інтерв'ю LIGA.net. Вона підкреслила, що він "перетягнув" з інтригою.

"Він об'єктивно вже перетягнув, і ті очікування, які були в серпні, зараз не спрацюють. Вакарчук вирішив залишатися в статусі морального авторитету, що дає поради", - підкреслила вона.

Святослав Вакарчук АР

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники Вакарчука закликали його включитися в президентську гонку. Він отримав прохання взяти пкриклад з шоумена Володимира Зеленського, який в новорічну ніч повідомив, що буде боротися за пост глави України.