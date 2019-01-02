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"Прийняв рішення по виборам": Сюмар назвала статус Вакарчука

2.7тЧитати матеріал російською

Український музикант і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийняв для себе рішення не балотуватися на пост президента України.

Таку думку висловила народний депутат від "Народного фронту" Вікторія Сюмар в інтерв'ю LIGA.net. Вона підкреслила, що він "перетягнув" з інтригою.

"Він об'єктивно вже перетягнув, і ті очікування, які були в серпні, зараз не спрацюють. Вакарчук вирішив залишатися в статусі морального авторитету, що дає поради", - підкреслила вона.

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Жители Донбасса высказались о "президентстве" Зеленского и Вакарчука

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

АР

Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальники Вакарчука закликали його включитися в президентську гонку. Він отримав прохання взяти пкриклад з шоумена Володимира Зеленського, який в новорічну ніч повідомив, що буде боротися за пост глави України.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особи
Святослав ВакарчукВікторія Сюмар
Місце
Україна
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