Ухвалювати рішення в Одесі повинні тільки одесити, – Скорик

Про це кандидат в мери Одеси від Опозиційної платформу – ЗА ЖИТТЯ Микола Скорик заявив на брифінгу у будівлі міської ТВК після повідомлення, що будівлю на Косівській 2-Д заміновано.

Напередодні, 14 листопада, в невідомому напрямку з документами і печаткою пропали ексглава і секретар міської ТВК. За словами Миколи Скорика, і дзвінок про мінування, і зникнення голови комісії, і наявність тут невстановлених осіб спортивної статури – все це ланки одного ланцюга.

"Ми просимо екскерівництво комісії вийти на зв'язок, повернути виборчу документацію і припинити саботаж роботи ТВК. Нагадую, що за спробу зірвати виборчий процес передбачена кримінальна відповідальність. Ми вимагаємо від правоохоронних органів зайнятися виконанням своїх безпосередніх обов'язків із забезпечення виборчого процесу, а також забезпечити охорону ТВК. Народні депутати від ОП-ЗЖ будуть тут чергувати і протистояти цьому свавіллю", – сказав Микола Скорик.

Кандидат на посаду міського голови Одеси висловив подяку всім, хто вже проголосував, а також членам виборчих комісій, спостерігачам, співробітникам екстрених служб. "Ви всі чесно виконуєте свій обов'язок у цих непростих умовах. Я прошу спільними зусиллями не допустити провокацій і забезпечити прозорість виборчого процесу. Вирішувати, хто буде керувати Одесою, можуть тільки одесити", – підкреслив Микола Скорик.

Він також закликав одеситів протидіяти фальсифікаціям. "Для цього потрібно йти і голосувати. Час ще є. Ми нікому не дозволимо вкрасти вибір містян – ухвалювати рішення в Одесі повинні тільки одесити!" – сказав Микола Скорик.

"Я пішов у мери, щоб зробити одеську владу справедливою, а Одесу – містом, що розвивається і комфортне, в якому немає місця корупції. Це можливо вже сьогодні ввечері! Давайте не втратимо шанс змінити наше улюблене місто!" – підкреслив Микола Скорик.