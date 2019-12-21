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21 грудня • оновлено в 16:55
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"Прийдуть до поганого фіналу": Пристайко застеріг Росію від "поділу" України

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Україна відновить суверенітет над усіма окупованими територіями, а Росія повинна знати, що бажання переписати історію закінчиться для неї сумно.

Про це Укрінформу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, коментуючи українофобські висловлювання президента РФ Володимира Путіна на щорічній пресконференції.

"Історія – не надто надійний радник із політичних справ. До історичних аргументів зазвичай звертаються тоді, коли нема чого більше сказати. Але історія може давати уроки. Один із таких уроків занадто відомий, щоб його ігнорувати: ті, хто заглядає на чужу землю, бачать за кордоном якісь "споконвічні території" – завжди приходять до поганого фіналу", – заявив глава українського МЗС.

Україна, наголосив Пристайко, – незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом. "І якщо саме ми повинні надати комусь черговий урок історії – то так тому і бути", – наголосив він.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Також міністр нагадав, що Україна після паризького саміту "нормандської четвірки" почала негайно виконувати свою частину зобов'язань. Однак вона не зможе просунутися далі, якщо не буде відповідних кроків всіх тих, хто сидів за столом переговорів.

Пристайко наголосив, що Путін дав зобов'язання на міжнародній арені, що докладе зусиль для того, щоб виконати всі зобов'язання комюніке. А це – обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", припинення вогню, розведення військ іще на трьох ділянках, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста до українських полонених на окупованих територіях і розширений мандат ОБСЄ.

Також глава МЗС додав, що переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську продовжать в останній тиждень 2019 року. За його словами, Київ сподівається, що це ознака того, що всі хочуть результативності, адже ТКГ мала детальні переговори з усіх питань і просунулася в деяких з них досить далеко.

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"Це – справи і це – реальні кроки до миру. А ці заяви і маніпуляції історією – це гра на емоціях", – акцентував увагу Пристайко.

Він додав, що Україна стала свідком того, як маніпуляції фактами та емоціями ведуть до справжньої війни і забирають людські життя, руйнують сім'ї і майбутнє.

"Ми вміємо відрізняти слова від дій. Від усіх тих, хто сидить за столом переговорів у Нормандії, ми очікуємо дій", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, вы шо, не хотите ДЕКОММУНИЗИРОВАТЬСЯ? зачем же тогда повалили памятники создателю вашего государства Ленину?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Zhikharev Dmitry, ленин- паРашный идол,ложили мы на него с прибором.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не пойму я этих хoхлoв, что им не жилось то спокойно, что они все делятся, неужели мы лучше их жили ,или они хуже???...мы им лучшие заводы, города и фабрики построили, лучшие заказы на них разместили, на Севере каждый второй руководитель с украинской фамилией ,города ,метро ,улицы в честь них назвали, какие замечательные артисты и сериалы снимали вместе и за всё это они нас отблагодарили- москаляку на гіляkу! ???? ....низкий им поклон.....
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Oleg Oleg, понималку отрасти для начала.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
За годы независимости уkры сошли с ума от вседозволенности
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