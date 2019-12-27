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27 грудня • оновлено в 12:53
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Приїжджайте в Ялту: Лавров покликав G7 в окупацію

1.5т
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Росія готова прийняти в окупованій Ялті (Крим), Сочі, Москві і Санкт-Петербурзі представників G7.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає РИА Новости. Він додав, що саме "сімка" покинула формат G8.

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"В цілому ж Росія не має ні стимулів, ні бажання для реставрації даного формату. В ході мого візиту в США це питання не обговорювалося, і в російсько-американському порядку зараз не фігурує. Створена ще в епоху холодної війни "Група семи" більше не відповідає сучасним реаліям – перш за все тому, що в її роботі не беруть участь нові світові центри", – зазначив Лавров.

Він додав, що Москва реалістично ставиться до перспективи російсько-американського діалогу.

Лавров покликав G7 в Крим

Лавров покликав G7 в Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський президент Володимир Путін не отримував запрошення брати участь в саміті G7.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А когда это Ялту оккупировали?
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Лавров слишком мягко выражается. Надо было бы сказать просто - хотите восстановления формата G8? - Welcome to Yalta!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А в XYEBE собрать G 7 слабо?!?!?!
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