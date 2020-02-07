Приїхав на Мaserati: з'явилося перше відео візиту Зеленського в Італію

Президент України Володимир Зеленський 7 лютого прибув із офіційним візитом до Італії. Там на офіційній церемонії він зустрівся з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Відео із заходу опублікували на офіційному Telegram-каналі Офісу президента. На кадрах видно, що глава України під'їхав до резиденції на Maserati Quattroporte. Після цього він вийшов на килимову доріжку й потиснув руку Конте (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський і Конте Скриншот відео

Військовий оркестр привітав Зеленського й заграв державний гімн України. Президент стояв, поклавши руку на серце, і повторював слова національного символу. Після цього пролунав гімн Італії.

Зеленський приїхав на Maserati Скриншот відео

Зеленський і Конте Скриншот відео

Зеленський і Конте Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Конте, з яким зустрівся Зеленський, заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. Водночас він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій.

Крім того, політик говорив, що уряд його країни буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

Нагадаємо, Зеленський перебуватиме в Італії 7-8 лютого. Під час цього візиту заплановано також відвідання президентом Ватикану і зустріч із Папою Римським Франциском.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!