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8 лютого • оновлено в 08:00
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Приїхав на Мaserati: з'явилося перше відео візиту Зеленського в Італію

6.1т
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Президент України Володимир Зеленський 7 лютого прибув із офіційним візитом до Італії. Там на офіційній церемонії він зустрівся з головою Ради міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте.

Відео із заходу опублікували на офіційному Telegram-каналі Офісу президента. На кадрах видно, що глава України під'їхав до резиденції на Maserati Quattroporte. Після цього він вийшов на килимову доріжку й потиснув руку Конте (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський і Конте

Зеленський і Конте

Скриншот відео

Військовий оркестр привітав Зеленського й заграв державний гімн України. Президент стояв, поклавши руку на серце, і повторював слова національного символу. Після цього пролунав гімн Італії.

Зеленський приїхав на Maserati

Зеленський приїхав на Maserati

Скриншот відео

Зеленський і Конте

Зеленський і Конте

Скриншот відео

Зеленський і Конте

Зеленський і Конте

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Конте, з яким зустрівся Зеленський, заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. Водночас він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій.

  • Крім того, політик говорив, що уряд його країни буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

  • Нагадаємо, Зеленський перебуватиме в Італії 7-8 лютого. Під час цього візиту заплановано також відвідання президентом Ватикану і зустріч із Папою Римським Франциском.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Італія
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Коментарі
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А НА ЧЕМ ОН В ИТАЛИИ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЕХАТЬ? НА ЖOПAPОЖЦИ?
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семенов Александр
семенов Александр
Вот Порося завжды на "Славути" йиздыв !!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
семенов Александр, хубло зато всегда на ворованном, он же вождь тех кто даже название национальности украл, племя крадунов, одним словом
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
У них несчастные случаи были? Будут...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Воронов Сергей, крымский мост упадёт раньше или Крым раньше засохнет? Вот вопрос
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