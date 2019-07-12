"Приїхали до "голубів миру?!" Цимбалюк розніс Медведчука і Ко за візит у Москву

Дорікаючи колишній владі України "антиросійською істерією", скандальний кум президента Росії Віктор Медведчук повинен пам'ятати про те, хто насправді був ініціатором війни на Донбасі.

З емоційним зверненням до одіозного політика звернувся український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Крім того, він пригадав одному з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" про те, як насправді виглядає істерія, метою якої є виправдання війни проти суверенної держави і переділ її території.

"Я розумію, що у нас прийнято все валити на "попердників". Однак давайте розберемося – це що, Порошенко відправив танки в Ростовську область? Або все-таки Путін у Донецьку та Луганську? І давайте знову-таки згадаємо 2014 рік: чим вони тут марили? "Новоросією", "Харків – наш", "Одеса – наш", "Київ – наш". До речі, Жириновський досі марить. І в тій ситуації, по суті, у нас не було вибору, окрім як оборонятися. А зараз ці товариші розповідають про "партію війни"! Я так розумію, це вони приїхали до "голубів миру"?!" – обурився Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 8 липня зустрівся зі скандальним лідером "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком і кумом президента РФ Віктором Медведчуком. Вони зібралися в штабі партії "Єдина Росія".

Також на зустрічі були присутні ще один член "Опоплатформи" Вадим Рабінович, власник телеканалу NewsOne Тарас Козак і представник РФ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов.

Нагадаємо, телеканал "112 Україна", що належить Медведчуку, 16 липня, перед виборами до Верховної Ради, покаже скандальний фільм "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). Режисером документальної картини є одіозний американський режисер Олівер Стоун. Головними героями виступають глава РФ Володимир Путін і його кум Медведчук.

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