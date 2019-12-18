Приховав квартиру: САП повідомила про підозру екснардепу

Народний депутат 8-го скликання підозрюється в незаконному отриманні компенсації за житло, незважаючи на наявність квартири у Києві.

Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру екснардепу, який отримав гроші на витрати за винаймання номеру в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного столичного житла, передає пресслужба прокуратури.

Проте слідство встановило, що політик отримав у спадок квартиру у столиці, але приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету депутату було незаконно виплачено 361,5 тис. грн компенсації.

Колишній нардеп підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання. Його викрили у зловживанні службовим становищем і незаконному отриманні 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету.

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