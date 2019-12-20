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20 грудня • оновлено в 19:34
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Прихильники Порошенко збираються пікетувати корпоратив "слуг народу"

1.9т
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Прихильники 5 президента України Петра Порошенка мають намір провести мітинг під рестораном, де сьогодні, 20 грудня, буде проходити передноворічний корпоратив партії "Слуга народу". В очікуванні мітингу заклад вже обнесли парканом і посилили нарядами поліції.

Про це повідомляє "Страна".

За даними видання, запланований мітинг анонсував на своїй сторінці у Facebook колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Зокрема, Тука написав:

"Шановні друзі! Сьогодні о 20:00 новорічна зустріч "Слуг народу" з народом! Для бажаючих доторкнутися до "недоторканних"- вхід (майже) вільний! Нічний клуб CHI, Паркова дорога 16 (колишній вертолітний майданчик Януковича)".

Прихильники Порошенко збираються пікетувати корпоратив "слуг народу"

Тим часом, після анонсованого на вечір п'ятниці мітингу будівлю нічного клубу в CHI by Decadence House на Парковій дорозі обнесли парканом. Туди також приїхали поліцейські машини. За інформацією видання, гостям забезпечать посилену охорону за периметром, а учасникам корпоративу нібито настійно не рекомендували викладати фото і відео з вечірки в соціальні мережі.

Прихильники Порошенко збираються пікетувати корпоратив "слуг народу"
Прихильники Порошенко збираються пікетувати корпоратив "слуг народу"
Прихильники Порошенко збираються пікетувати корпоратив "слуг народу"

За даними видання, участь у корпоративі візьмуть близько 500 осіб. Серед запрошених - президент Володимир Зеленський, очільник його офісу Андрій Богдан із заступниками Андрієм Смирновим і Кирилом Тимошенком, а також прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

При цьому, квитки на корпоратив для членів правлячої партії зробили платними. За вхід кожному "слузі народу" доведеться викласти 2,5 тисячі гривень. Зібрані таким чином кошти нібито будуть передані благодійному фонду "Таблеточки", який займається наданням допомоги онкохворим дітям.

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Тема
Новий рік
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський Георгій Тука Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
Теги
мітинг корпоратив Партія Слуга народу
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Куни Чан
Куни Чан
Можете их потом объедками покормить, они же все бомжи убогие)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А чё нормально ,повезло слугам и корпоратив и цирк поржать можно с тупых проплаченых Петей лохов))))
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
2,5 тисячі - це випивку і закусь принести з собою. Знов лапшу вішають.
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Куни Чан
Куни Чан
Артеллерист Моня, Пеця давно при власти, так что ВЕСЬ его капитал из народных
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ostrovskiy Oleg, а сколько там Петя народных потратил за отдых на острове?)))))))))
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