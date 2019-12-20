Прихильники Порошенко збираються пікетувати корпоратив "слуг народу"

Прихильники 5 президента України Петра Порошенка мають намір провести мітинг під рестораном, де сьогодні, 20 грудня, буде проходити передноворічний корпоратив партії "Слуга народу". В очікуванні мітингу заклад вже обнесли парканом і посилили нарядами поліції.

Про це повідомляє "Страна".

За даними видання, запланований мітинг анонсував на своїй сторінці у Facebook колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Зокрема, Тука написав:

"Шановні друзі! Сьогодні о 20:00 новорічна зустріч "Слуг народу" з народом! Для бажаючих доторкнутися до "недоторканних"- вхід (майже) вільний! Нічний клуб CHI, Паркова дорога 16 (колишній вертолітний майданчик Януковича)".

Тим часом, після анонсованого на вечір п'ятниці мітингу будівлю нічного клубу в CHI by Decadence House на Парковій дорозі обнесли парканом. Туди також приїхали поліцейські машини. За інформацією видання, гостям забезпечать посилену охорону за периметром, а учасникам корпоративу нібито настійно не рекомендували викладати фото і відео з вечірки в соціальні мережі.

За даними видання, участь у корпоративі візьмуть близько 500 осіб. Серед запрошених - президент Володимир Зеленський, очільник його офісу Андрій Богдан із заступниками Андрієм Смирновим і Кирилом Тимошенком, а також прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

При цьому, квитки на корпоратив для членів правлячої партії зробили платними. За вхід кожному "слузі народу" доведеться викласти 2,5 тисячі гривень. Зібрані таким чином кошти нібито будуть передані благодійному фонду "Таблеточки", який займається наданням допомоги онкохворим дітям.

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