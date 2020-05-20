Прихід Зеленського до влади зробив Коломойського слабкішим – Bloomberg

Незважаючи на те, що мільярдера Ігоря Коломойського підозрювали в тісних зв'язках з президентом України Володимиром Зеленським, нова влада змусила його зіткнутися з безліччю проблем.

Про це, як пише Bloomberg, свідчить підтримка Зеленським націоналізації ПриватБанку і ухвалення Верховною Радою закону, який унеможливлює його повернення колишньому власнику.

"Це була весна 2019 року. Україна щойно обрала свого наймолодшого лідера за всю історію. Зміни також виглядали як хороші новини для одного з шести мільярдерів країни, Ігоря Коломойського. Новий президент Володимир Зеленський був давнім діловим партнером, який, безсумнівно, міг допомогти магнату повернути банк, націоналізований його попередником. Один з колишніх адвокатів Коломойського був главою адміністрації Зеленського, і багато хто вважав його найвпливовішим. Але, пройшло менше року, і у Коломойського справи йдуть погано", – сказано у статті.

Її автори акцентують увагу на тому, що Зеленський захищає націоналізацію ПриватБанку, щоб отримати доступ до мільярдів доларів іноземної допомоги. До того ж, це гостро необхідно в умовах пандемії коронавірусу.

Такий розвиток подій позбавляє Коломойського шансу відбитися від позовів про відшкодування збитків на суму понад 10 мільярдів доларів в юрисдикціях від Лондона до Кіпру. На додачу до всього, проти нього розпочато розслідування за відмивання грошей в США.

Погіршує ситуацію і той факт, що енергетична і авіаційна галузі, де мільярдер має свою частку, стикаються з серйозними загрозами через те, що світова економіка вступає в рецесію.

"Для Коломойського зараз непрості часи. Очевидно, президент намагається дистанціюватися від нього", – цитують в статті виконавчого директора дослідницько-економічної компанії Case Ukraine Дмитра Боярчука.

Зеленський і Коломойський liga.net

Доказом цього є те, що незабаром президент України, якого активно підтримував Коломойський, скоро підпише закон, який зводить нанівець спроби бізнесмена повернути собі частку в ПриватБанку або хоча б досягти компромісу з державою.

"Це лише проміжна перемога для України, але дуже важлива. Закон застосовує європейську практику і значно ускладнює для колишніх і майбутніх власників банків шахрайство зі своїми клієнтами і державою", – оцінив цей крок член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик.

Не на користь Коломойського грає і слідство ФБР у США, під яким він опинився через підозри в багатомільйонних відмивання коштів, виведених з ПриватБанку. Гроші нібито були витрачені на покупку офісних будівель і американських підприємств.

Що стосується України, то тут Коломойський зіткнувся з проблемами через кризу на тлі пандемії коронавірусу. Адже основу його бізнесімперії становлять частки в найбільшому в Україні виробнику нафти, а також частки в феросплавних і енергорозподільчих компаніях. Всі вони зараз зазнають збитків через падіння цін на сировинні товари і економічний спад.

Що стосується "Міжнародних авіаліній України", які контролюються мільярдером, то вони також опинилися під ударом через світову туристичну кризу на тлі карантинних обмежень.

"Що б не трапилося далі, позиція Коломойського в українській мережі бізнесу і політики, безсумнівно, слабша, ніж рік тому. Як довго він може продовжувати боротися, ніхто не знає", – резюмували в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайд в листопаді Зеленський заявляв, що з Коломойським його об'єднує лише те, що один з них є президентом України, а інший – громадянином цієї країни.