У Києві приготували рекордно велику веганську шаурму до Всесвітнього дня вегетаріанства

У Києві 1 жовтня, до Всесвітнього дня вегетаріанства, приготували велетенську веганську шаурму з фалафелем і пригощали нею всіх охочих.

Її розміри вражають – шаурма вийшла завдовжки 28 метрів. До акції долучилися "Екологічна Альтернатива" та веганська мережа Green 13greengo, повідомляє політик Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, подія відбулася в серці Подолу, біля пам’ятника одному з визначних духовних лідерів України, який і сам був вегетаріанцем – Григорію Сковороді.

Фірсов розповів, що під час заходу поспілкувалися з публікою та обговорили користь для екології від такого способу життя, як веганство та вегетаріанство.

"Якщо обсяги промислового тваринництва будуть знижуватись, то це найкращим чином вплине на наше довкілля. Наприклад, так можна заощадити запаси прісної води на планеті. Адже для виготовлення 1 кілограму яловичини використовується 15 500 літрів, а виробництво одного кілограма соєвих бобів потребує лише 2145 літрів!" – зазначив він.

Також Фірсов додав, що суттєво знижується кількість парникових газів у атмосфері.

"Тож вегетаріанство – не просто "мода" чи примха, а дієвий спосіб турбуватись про тварин, зберігати вичерпні ресурси планети та протистояти глобальному потеплінню. Команда "Екологічної Альтернативи" – за реальні дії на користь довкілля", – написав він.