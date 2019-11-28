Депутатка Верховної Ради від правлячої партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що в Україні необхідно обмежити свободу слова.

Свою заяву вона зробила під час розмови в програмі "Вечір з Іриною Ромалійською" на телеканалі "Настоящее Время". Таке вона сказала, коментуючи справу стосовно своєї колеги Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ольга Василевська-Смаглюк nizhyn.in.ua

Новини Федина може втратити недоторканність через погрози Зеленському

"Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що час би її вже приглушити – з поваги до інституту президентства фільтрувати своє мовлення", – сказала вона. За словами представниці монобільшості, висловлювання Звіробій були реальною погрозою Володимиру Зеленському.

Також нардепка висловлювалася за проведення розслідування щодо Звіробій. "На підтвердження її слів, у неї вдома знайшли три вогнепальні зброї. Необхідно перевірити, чи має вона на них дозвіл", – стверджує Ольга.

Зазначимо, що Василевська-Смаглюк майже 15 років пропрацювала в журналістиці на телеканалі "1+1". У 2019 році вона пройшла до Верховної Ради від партії чинного президента України Володимира Зеленського "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у перепалку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його в здачі інтересів України і відзначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні виробництва з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних з політикою президента України Володимира Зеленського.

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