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29 листопада • оновлено в 10:48
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"Фільтруйте мову": "слуга" запропонувала "приглушити свободу слова" в Україні через Зеленського

21.3т
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Депутатка Верховної Ради від правлячої партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що в Україні необхідно обмежити свободу слова.

Свою заяву вона зробила під час розмови в програмі "Вечір з Іриною Ромалійською" на телеканалі "Настоящее Время". Таке вона сказала, коментуючи справу стосовно своєї колеги Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій, підозрюваних у погрозах президенту Володимиру Зеленському (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ольга Василевська-Смаглюк

Ольга Василевська-Смаглюк

nizhyn.in.ua

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Федина може втратити недоторканність через погрози Зеленському

"Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що час би її вже приглушити – з поваги до інституту президентства фільтрувати своє мовлення", – сказала вона. За словами представниці монобільшості, висловлювання Звіробій були реальною погрозою Володимиру Зеленському.

Також нардепка висловлювалася за проведення розслідування щодо Звіробій. "На підтвердження її слів, у неї вдома знайшли три вогнепальні зброї. Необхідно перевірити, чи має вона на них дозвіл", – стверджує Ольга.

Зазначимо, що Василевська-Смаглюк майже 15 років пропрацювала в журналістиці на телеканалі "1+1". У 2019 році вона пройшла до Верховної Ради від партії чинного президента України Володимира Зеленського "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у перепалку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його в здачі інтересів України і відзначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні виробництва з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також волонтерка Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних з політикою президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Ольга Василевська-Смаглюк Софія Федина Маруся Звіробій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Бронсон Чарли
Бронсон Чарли
А значит когда Добкин предлагал на центральном телеканале повесить Пороха не Майдане, то это норм? Чувствую эти мрази досидят до конца каденции...
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2
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Коваленко Андрій, ну а если зе-клоун играл на злочинних корпоративах у папередников то шо? на чьи бабки проплачен сей банкет? правильно-на наши, значит он тоже вор, да? Не хрен было на рояле играть у суркиса...
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1
1
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Бронсон Чарли, А кто такой порох?Это министр экономики в злочинному уряді Азарова в 2012 году?Правильно!Не хрен было в рыговское правительство влезать.
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1
1
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Закрыть вонючие ипала. Конечно закрыть как ньюсу, как 112му. Прямый работает и пяльтесь высерки запэденские
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3
3
Pooh Vini
Pooh Vini
Институт президентства и зеленский-разные вещи.
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4
1

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