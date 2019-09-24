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24 вересня • оновлено в 17:21
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Пригадайте Кучму й Марчука: Кириленко тонко натякнув на звільнення Гончарука

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Український політик та колишній віцепрем’єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко назвав відеоблоги прем’єра Олексія Гончарука "створенням власного іміджу", що нібито може закінчитися його звільненням.

На своїй сторінці у Twitter він нагадав, що у 1996 році президент Леонід Кучма звільнив тодішнього прем’єра Євгена Марчука за створення власного політичного іміджу.

Кириленко зазначив, що зараз, як і в 1996 році, парламент – не місце для дискусій.

В'ячеслав Кириленко та Олексій Гончарук

В'ячеслав Кириленко та Олексій Гончарук

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"Подивився я відеоблог прем’єра Гончарука і згадав, як колись Кучма звільнив прем’єра Марчука з формулюванням "за створення власного політичного іміджу". А що, тоді вся влада була в руках у президента і зараз так само. А парламент, як і тоді, уже не місце для дискусій. Демократія", – написав Кириленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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Особи
Олексій Гончарук В'ячеслав Кириленко
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