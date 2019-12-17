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17 грудня • оновлено в 08:15
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"Придністров'я-2": Тука оцінив ідею Зеленського щодо Донбасу

1.5т
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Росія для створення на Донбасі "Придністров'я-2" може використовувати ідею президента України Володимира Зеленського щодо участі вимушених переселенців у переговорах у Мінську.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. За його словами, ідея Зеленського "далеко не однозначна".

"По-перше, якщо суто формально, я не почув від Володимира Зеленського, з якого боку він би хотів бачити представників переселенців Донбасу. Йшлося про тристоронню контактну групу. Там є три сторони – Росія, ОБСЄ і Україна", – заявив колишній заступник міністра .

"Представники ОРДЛО залучаються Росією в якості консультантів. Вони присутні, але не є стороною переговорів. Це завжди треба пам'ятати, тому що на цьому тлі постійно лунають маніпуляції – мовляв, навіщо Київ брикається, вони і так ведуть переговори в Мінську. Брехня. Тристороння контактна група – Україна, Росія, ОБСЄ. Куди Володимир Олександрович намагається запропонувати переселенців? Мені це незрозуміло", – зазначив він.

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На думку Туки, є велика загроза, "якщо побудується такий нібито діалог всередині суспільства самого Донбасу – умовно кажучи, проросійського з проукраїнським".

"Я можу передбачити сценарій, коли Росія почекає 2-3 місяці, дасть можливість досягти якихось позитивних результатів, наприклад, домовитися про відкриття нового КПВВ або розведення в якомусь місці. Після цього нам буде продемонстрована картина – "товариші дорогі, ми ж п'ять років вам говоримо, що це внутрішньоукраїнський конфлікт, слава богу, наші-брати-українці сіли домовлятися між собою..." – пояснив ексчиновник.

"Це своєрідна інтерпретація "Придністров'я-2". У цьому є величезна небезпека", – уклав він.

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Зазначимо, президент Володимир Зеленський 6 грудня в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" заявив, що в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську повинні брати участь переселенці з Донбасу.

"Придністров'я-2": Тука оцінив ідею Зеленського щодо Донбасу

Штаб ООС Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука також розповів, чим загрожує Україні повна ізоляція ОРДЛО.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Павло Заяц
Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
переселенці Новини Донбасу
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Кто такой Тука ? И почему его мнение является истинной ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы продолжают политическое жонглирование и фокусы с подменой. Политика уровня "базарный наперсточник", "шулер в поезде" или "типа хитрый paгуль". Блевать охота от ваших потуг схитрить и нaeбaть. Одни только рожи, которые Зеленский корчил на брифинге в Париже, должны были бы навсегда закрыть ему дорогу на встречи с Большими Дядями. Нет же, с ним будут возиться дальше. Не ради Украины. Ради Донбасса.
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Страна где бармен стал чиновником высокого уровня, обречена.
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