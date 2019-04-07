Причина – поразка на виборах? Порошенко зажадав звільнити ряд голів ОДА

У неділю, 7 квітня, президент України Петро Порошенко та заступник його адміністрації Віталій Ковальчук провели співбесіди з деякими головами ОДА, пропонуючи їм написати заяви про відставку за власним бажанням.
Це прохання, найімовірніше, мотивоване тим, що Порошенко незадоволений своїми результатами на виборах у цих областях. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.
Зокрема, голова ОДА Одеської області Максим Степанов відмовився підписати заяву за власним бажанням, сказавши, що не розуміє підстав для звільнення.
Петро Порошенко і Максим Степанов
Думская
Відзначимо, президент не може усунути голову ОДА з посади, оскільки подібні рішення приймаються тільки через Кабмін.
Нагадаємо, 10,08% виборців проголосували за Петра Порошенка на півдні України, водночас як за його опонента, Володимира Зеленського, 39,87%.
Окремо в Одеській області Порошенко набрав лише 9% голосів, тоді як Зеленський – 41%.
Загалом по Україні Порошенко лідирував у Львівській (35,32%) і Тернопільській (24,36%) областях.
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. Володимир Зеленський отримав 30,6% голосів, а Петро Порошенко – 17,8%.
4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні.
До другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко. Перший кандидат отримав 30,24% голосів, а другий – 15,95%.
6 квітня ЦВК завершила прийняття протоколів окружних виборчих комісій з позначкою "Уточнений" про підсумки голосування.
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