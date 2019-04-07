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Причина – поразка на виборах? Порошенко зажадав звільнити ряд голів ОДА

3.2тЧитати матеріал російською

У неділю, 7 квітня, президент України Петро Порошенко та заступник його адміністрації Віталій Ковальчук провели співбесіди з деякими головами ОДА, пропонуючи їм написати заяви про відставку за власним бажанням.

Це прохання, найімовірніше, мотивоване тим, що Порошенко незадоволений своїми результатами на виборах у цих областях. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел.

Зокрема, голова ОДА Одеської області Максим Степанов відмовився підписати заяву за власним бажанням, сказавши, що не розуміє підстав для звільнення.

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Петро Порошенко і Максим Степанов

Петро Порошенко і Максим Степанов

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Відзначимо, президент не може усунути голову ОДА з посади, оскільки подібні рішення приймаються тільки через Кабмін.

Нагадаємо, 10,08% виборців проголосували за Петра Порошенка на півдні України, водночас як за його опонента, Володимира Зеленського, 39,87%.

Окремо в Одеській області Порошенко набрав лише 9% голосів, тоді як Зеленський – 41%.

Загалом по Україні Порошенко лідирував у Львівській (35,32%) і Тернопільській (24,36%) областях.

Причина – поразка на виборах? Порошенко зажадав звільнити ряд голів ОДА

ТСН

Причина – поразка на виборах? Порошенко зажадав звільнити ряд голів ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Марченко Юра
Марченко Юра
Я рад что одесситы дали под сраку хунте бандеровской
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Там все еще правят бал регионалы. А им зебил намного ближе.
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васильевич василий
васильевич василий
А против Пети еще в 2014 году в Крыму проголосовали пинками под сраку .Что он не снял Аксенова ?
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