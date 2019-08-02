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"Причетні спецслужби!" Богдан висловився про "відставку"

11.5т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення із займаної посади.

Однак, як документ з'явився в інтернеті, йому невідомо, передає "Укрінформ".

"Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб", — сказав Богдан.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

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На запитання, чи є у нього бажання звільнитися, він відповів: "Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву у будь-який момент".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня в мережі з'явилася заява, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. В ОПУ цю інформацію спростували. А 2 серпня Богдан не прийшов на роботу на Банкову.

"Причетні спецслужби!" Богдан висловився про "відставку"

Пізніше Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву про відставку. "Такі заяви написали всі в моїй команді: ми не тримаємося за місця. Коли прийде час, я підпишу", — сказав він.

Президент додав, що, якщо буде треба, він може показати такі ж заяви всіх членів команди.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Шуты гороховые, играются во власть, как малые дети в казаков- разбойников. Бедная страна, надо же было так вляпаться!!!
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