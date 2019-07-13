"Прибуток впав в 16 разів!" Зеленський розгромив роботу порта в Одесі і звернувся до Труханова

Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, що доходи Одеського морського порту стрімко зменшуються, а зарплати збільшилися в півтора рази.

Про це Зеленський розповів на нараді з питань розвитку морських портів України в Одесі, передає прес-служба президента. Зеленський закликав знайти законні способи звільнити працівників місцевої митниці, щодо яких є інформація про участь в контрабандних схемах, і знайти їм заміну серед чесних людей.

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук зазначив, що рівень втрат від контрабанди становить приблизно 1 млн доларів в день, така тенденція простежується протягом останніх трьох років.

"Вони показують, що прибутковість і чистий прибуток порта впав в 16 разів. Ми бачимо, що ефективність зменшується, а витрати зростають. У нас є величезна кількість сигналів, що в морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири здаються (в оренду - ред.) за півціни приватним компаніям погодинно. Нас дуже цікавить, що єдиний в'їзд на державний порт контролює приватна компанія", - сказав Гончарук.

У зв'язку з цим Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадію Трухановому, щоб той терміново вирішив питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порта представників бізнесу для оформлення вантажів.

Труханів пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, буде тримати його на контролі і проінформує президента про ситуацію.

Труханів і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

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