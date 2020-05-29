"Прибульці з космосу-2": президент без штанів, або Що спільного у Зеленського і Льоні-космоса

Політика 07:00, 29.05.2020

OBOZREVATEL запустив другий сезон політико-сатиричного серіалу "Прибульці з космосу", в якому нова українська влада отримає на горіхи за усі прорахунки.

Не секрет, що прапор політичної сатири в останні роки знаходився в умілих руках "Кварталу 95". Однак президентство їх ідейного лідера – Володимира Зеленського і подальша міграція в Офіс президента значного числа креативників з "кварталу", зробило коміків вже не такими зубастими. Воно і зрозуміло. Кому ж хочеться сміятися над своїми?

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив допомогти "кварталу" і нагадати Україні, що сміятися над владою не лише не соромно, а й важливо.

Першу серію шоу "Прибульці з космосу-2" можна подивитися вже зараз.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL випускав два популярних сатиричних серіали.

Так, серіал "Прибульці з космосу" висміював Леоніда Черновецького під час його перебування на посаді мера Києва. Перший сезон 15 серійного серіалу можна подивитися прямо тут.

Крім того, на OBOZREVATEL виходив серіал "Операція проФФесор", в якому розповідалося про поневіряння Віктора Януковича, який майже зміг перемогти на виборах президента Віктора Ющенка. Всі серії можна подивитися за цим лінком.

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Політика

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