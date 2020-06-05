"Прибульці з космосу-2": нормальний пасажир, або Зеленський їде в Магадан

OBOZREVATEL представляє другу серію свого політико-сатиричного серіалу "Прибульці з космосу-2", в якій президент України Володимир Зеленський дізнається, що у нього з екс-мером Києва Леонідом Черновецьким ще більше спільного, ніж можна було припустити на перший погляд.

"Прибульці з космосу-2" – реакція OBOZREVATEL на певну політичну беззубість оновленого "Кварталу 95" після відходу Зеленського і Ко у владу.

Дивіться другу серію серіалу.

Перша серія шоу була опублікована на порталі 29 травня. Подивитися її можна тут.

Також нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL випускав два популярні сатиричні проєкти.

Так, серіал "Прибульці з космосу" висміював Леоніда Черновецького під час його перебування на посаді мера Києва. Перший сезон 15-серійного серіалу можна подивитися прямо тут.

Крім того, на OBOZREVATEL виходив серіал "Операція проФФесор", у якому розповідалося про поневіряння Віктора Януковича, який майже зміг перемогти на виборах президента Віктора Ющенка. Всі серії можна подивитися за цим лінком.

Також раніше на OBOZREVATEL виходив гумористичний серіал "Веселі яйця". Всі серії дивіться тут.