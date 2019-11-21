"Приберіть зайве!" Зеленського розлютили прапори "ЛНР" на мосту у Станиці

Президент України Володимир Зеленський зажадав негайно прибрати з моста у Станиці Луганській символіку терористичної республіки "ЛНР".
Це сталося під час його візиту на лінію розмежування, повідомляє "Радіо Свобода". Прапори терористів з'явилися там перед приїздом глави держави.
Володимир Зеленський у Станиці Луганській
Офіс президента
"Скажу чесно, коли ми підійшли, ми побачили зайві прапори. Вони ніякого відношення до України не мають", – сказав Зеленський.
Він зажадав зняти їх найближчим часом: "Щоб усі пам'ятали, що ми всі українці, і у нас один прапор".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у середу, 20 листопада, прибув до Станиці Луганської на Донбасі, де відкрив відремонтований міст.
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