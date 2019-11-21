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21 листопада • оновлено в 07:31
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"Приберіть зайве!" Зеленського розлютили прапори "ЛНР" на мосту у Станиці

4.3т
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Президент України Володимир Зеленський зажадав негайно прибрати з моста у Станиці Луганській символіку терористичної республіки "ЛНР".

Це сталося під час його візиту на лінію розмежування, повідомляє "Радіо Свобода". Прапори терористів з'явилися там перед приїздом глави держави.

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Володимир Зеленський у Станиці Луганській

Володимир Зеленський у Станиці Луганській

Офіс президента

"Скажу чесно, коли ми підійшли, ми побачили зайві прапори. Вони ніякого відношення до України не мають", – сказав Зеленський.

Він зажадав зняти їх найближчим часом: "Щоб усі пам'ятали, що ми всі українці, і у нас один прапор".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у середу, 20 листопада, прибув до Станиці Луганської на Донбасі, де відкрив відремонтований міст.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Хо Хол
Хо Хол
У ЛHP флаг, у окpaины - обоссаная тряпка. Не путайте.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пора и привыкнуть. Вам с этим жить всю оставшуюся жизнь.
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