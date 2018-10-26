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''Приберіть свої війська'': Порошенко потужним посланням позначив позицію України

7.7тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко закликав Росію вивести війська з окупованої частини Донбасу.

Про це він заявив на форумі під час робочого візиту до Білорусі, передає прес-служба АП. Лідер країни виступив вдруге після заяви білоруського колеги Олександра Лукашенка про готовність допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі, щоб донести позицію України.

"Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території. Чого зараз вимагає увесь світ? Виконання Мінських домовленостей. Саме в Мінську був досягнутий і підписаний документ, який назавжди увійде в підручники дипломатії – Мінські домовленості. Ми маємо зробити усе, щоб припинити війну, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська, і щоб почалося політичне врегулювання через вибори", - зазначив він.

''Приберіть свої війська'': Порошенко потужним посланням позначив позицію України

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

Новини
"І вашим, і нашим": Лукашенка підловили на хитрості з Порошенком і Путіним

За словами Порошенка, це має відбутися не на фейкових виборах, які хоче провести Росія, а на справжніх. Він також додав, що завдяки домовленостям у Мінську було звільнено з в'язниць тисячі заручників.

''Приберіть свої війська'': Порошенко потужним посланням позначив позицію України

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

Президент України подякував Лукашенку за підтримку ініціативи проведення в Мінську переговорів про припинення агресії Росії.

''Приберіть свої війська'': Порошенко потужним посланням позначив позицію України

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

"Я хочу подякувати своєму доброму і давньому другу. І великому другу українського народу. Я це кажу не просто так. Бо частина життя Олександра Григоровича пройшла в Україні. Він не є байдужим до України", - сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко на форумі заявив, що проблему на Донбасі повинні вирішувати не європейці та американці, а саме Україна, Білорусь і Росія. Він додав, що українці не є для його країни чужим народом.

Під час брифінгу Лукашенко також звернувся на "ти" до президента України, коли ставив питання щодо Мінських домовленостей.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Петро ПорошенкоОлександр Лукашенко
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Как убрать ?!!! Что все двеститыщмильёнов ?!!!
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0
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Сатурну больше не наливать.
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1
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Это он о тех, чьи паспорта возил в ООН?
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2
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