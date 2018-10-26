''Приберіть свої війська'': Порошенко потужним посланням позначив позицію України

Президент України Петро Порошенко закликав Росію вивести війська з окупованої частини Донбасу.

Про це він заявив на форумі під час робочого візиту до Білорусі, передає прес-служба АП. Лідер країни виступив вдруге після заяви білоруського колеги Олександра Лукашенка про готовність допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі, щоб донести позицію України.

"Приберіть свої війська, Росіє, з нашої території. Чого зараз вимагає увесь світ? Виконання Мінських домовленостей. Саме в Мінську був досягнутий і підписаний документ, який назавжди увійде в підручники дипломатії – Мінські домовленості. Ми маємо зробити усе, щоб припинити війну, щоб перестали вбивати українців, щоб були виведені російські війська, і щоб почалося політичне врегулювання через вибори", - зазначив він.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

За словами Порошенка, це має відбутися не на фейкових виборах, які хоче провести Росія, а на справжніх. Він також додав, що завдяки домовленостям у Мінську було звільнено з в'язниць тисячі заручників.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

Президент України подякував Лукашенку за підтримку ініціативи проведення в Мінську переговорів про припинення агресії Росії.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

"Я хочу подякувати своєму доброму і давньому другу. І великому другу українського народу. Я це кажу не просто так. Бо частина життя Олександра Григоровича пройшла в Україні. Він не є байдужим до України", - сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко на форумі заявив, що проблему на Донбасі повинні вирішувати не європейці та американці, а саме Україна, Білорусь і Росія. Він додав, що українці не є для його країни чужим народом.

Під час брифінгу Лукашенко також звернувся на "ти" до президента України, коли ставив питання щодо Мінських домовленостей.