"Не треба питати людей!" Вакарчук вказав на серйозну помилку Зеленського

Депутат Верховної Ради України та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав президента Володимира Зеленського реалізувати план по поверненню миру на Донбасі, з яким він виграв вибори, а не запитувати у суспільства, як саме йому зараз діяти.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Свобода слова" Савіка Шустера. За його словами, президент – верховний головнокомандувач і має проявити лідерство у військових і геополітичних справах, але при цьому пояснювати українцям свої кроки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський Діалог

"В нас президент – верховний головнокомандувач, він має іти вперед. Це дуже важливо у військових і геополітичних справах. Люди довіряють президенту, який здійснює міжнародну політику. Він виграв вибори з тим, що у нього є план, як зробити мир. Якщо такий план у нього є, то хай він його реалізує. Але не треба питати у людей, що от ви мене вибрали, а тепер скажіть, що мені робити. Так не можна. Він має проявити лідерство і робити те, в чому впевнений. Але при цьому має чітко пояснювати свої кроки суспільству і йти вперед", – впевнений політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат Верховної Ради України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук акликав чинного главу держави Володимира Зеленського припинити загравати з ворогами країни.

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