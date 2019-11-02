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2 листопада • оновлено в 14:49
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"Не треба питати людей!" Вакарчук вказав на серйозну помилку Зеленського

1.4т Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради України та лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав президента Володимира Зеленського реалізувати план по поверненню миру на Донбасі, з яким він виграв вибори, а не запитувати у суспільства, як саме йому зараз діяти.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Свобода слова" Савіка Шустера. За його словами, президент – верховний головнокомандувач і має проявити лідерство у військових і геополітичних справах, але при цьому пояснювати українцям свої кроки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

Діалог

"В нас президент – верховний головнокомандувач, він має іти вперед. Це дуже важливо у військових і геополітичних справах. Люди довіряють президенту, який здійснює міжнародну політику. Він виграв вибори з тим, що у нього є план, як зробити мир. Якщо такий план у нього є, то хай він його реалізує. Але не треба питати у людей, що от ви мене вибрали, а тепер скажіть, що мені робити. Так не можна. Він має проявити лідерство і робити те, в чому впевнений. Але при цьому має чітко пояснювати свої кроки суспільству і йти вперед", – впевнений політик.

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"Влада хоче потрапити на ТБ": Вакарчук розкритикував переговори Зеленського щодо Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат Верховної Ради України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук акликав чинного главу держави Володимира Зеленського припинити загравати з ворогами країни.

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
війна Донбас
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Таев Иван
Таев Иван
Вакарчуки и прочие "певцы" майданов из последних сил корчатся, тыжатся и пыжатся, чтобы быть на слуху. Заработки уж не те. Да и с Россией нехорошо получилось, на чес туда дорога закрыта.
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Малько Олександр
Малько Олександр
Зе і Ко хочуть у разі чого усе спихнути на -"це ж народ нас попросив, а ми нічого"
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