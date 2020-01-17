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17 січня • оновлено в 13:12
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Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
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При владі – повний профан

3.1т

А знаєте, що найбільш хрінове в нинішній ситуації?

Навіть не те, що при владі - профан з викривленим розумінням сутності процесів та величезним ЧСВ. Чи те, що цей профан набрав собі в так звану команду таких само профанів, або хитрих рєшал, які посварилися з минулою владою, або пряму російську агентуру впливу. Через що трохи смішно споглядати за цими публічно-принизливими вибаченнями Гончарука перед Зеленським у вигляді цієї так званої заяви про відставку. Яку використають не зараз, а трохи пізніше. Виглядає все це досить гидко і якось не по-чоловічому. Не в стилі простого як дошка голобородька з народу.

Й от саме це уловить той плебс, який голосував за Зе. Цей плебс не мислить категоріями розуму - він сприймає все своїм звіриним чуттям. Яке підказує, що "цар" виявився слабаком. А значить - треба шукати більш сильну руку, перевірену часом.

Відчуваєте, до чого я хилю? А до того, що так, рейтинг Зе та особливо "Слуги народу" вже почав стрімке падіння, надто ж - на Півдні та Сході, де чимало електорату, в умовах розколу та гризні між звичними регіоналами, вирішили, що хай вже цей Зеленський, аби не кляті "бандерівці". Й от саме ця аудиторія, яка, як і будь-які люди з анальною акцентуацією чи, простіше кажучи, ті, хто живе за принципом: "Нас *буть, а ми - кріпчаємо", зараз розчаровуються в Зеленському саме через його слабкість. Це вони подарували влітку неочікувану перемогу Зе після його гнилого спектаклю з "Вийди, розбійник". Бо нікчеми так люблять, щоб хтось грюкнув кулаком по столу і відправив їх на партзібрання.

Новини
Зеленского поставили на счетчик. Следующая стрелка уже назначена

Але цього не відбувається. Й електорат починає знову дивитися в бік перевірених ригів, чи то пак - медведчуківського кодла. У якого й ЗМІ дофіга, й гроші є, й виглядають вони як омріяна стабільність взірця 2013-го року. З кожним днем 5 колона набирає сил. Тоді як іншому фланзі у нас немає нікого. Й Порошено, й Тимошенко, й вже Вакарчук мають негативний рейтинг. Нових партій й обличь нема, медійка провалена, спікерів та лідерів нема. А у ОПЗЖ - є. Вони наполегливо працювали ці 6 років, йшли на договорняки з владами й п'ятого, й вже шостого президента. Й накопичували сили.

За цих умов найгірше те, що падіння Зеленського призведе не до перемоги проукраїнських сил, а до реваншу московських посіпак. А тепер давайте й далі обговорювати, хто яке г*вно в якому телеграм-каналі злив і коли саме звільнять Гончарука. Winter is coming...

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Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Тема
Реформи Зеленського
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Жыдкевич только умалчивает, что Зеленский закончив срок президентства или уйдя ранее останется миллионером, а сам Жыткевич таки сосать по 20 хрн за говнoвыброс!)))
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